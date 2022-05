El Jefe de Policía Local de Alicante descarta irregularidades en las oposiciones y dice que es un "complot" contra él

La presidenta de la Comisión rechaza que intervenga el alcalde y edil de Seguridad por falta de consenso y tras un informe de Secretaría

ALICANTE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Alicante y presidente del Tribunal de las oposiciones al cuerpo, José María Conesa, ha asegurado este lunes en la segunda sesión de la comisión que investiga posibles irregularidades en ese proceso de selección que las filtraciones e insinuaciones que han motivado esta situación se deben a un "complot" y a un "montaje" para tratar de "quitarle el puesto" y "apartarle" por intereses personales. También ha negado que hubiera irregularidades.

En su intervención, a preguntas de los grupos políticos que integran la Comisión No Permanente de Pleno, ha sostenido que se trata de "una cacería" para desbancarlo, que ha sido promovida por "agentes del Cuerpo" y que la cifra de policías aprobados y que tienen vinculaciones directa con familiares o cargos es falsa: "Es una venganza con la intervención de alguien de fuera. Seguro que se impondrá la verdad".

Del mismo modo, ha criticado al comienzo de su comparecencia que no se haya respetado la presunción de inocencia tras las noticias sobre presunto "amiguismo" y "nepotismo" relacionadas con el proceso de selección y ha señalado que ha acudido a la Comisión "por un rumor de redes sociales y grupos de Whatsapp sin existir a día de hoy una denuncia".

"Esta situación ha servido para vapulear mi nombre, el de la Policía Local y el del Ayuntamiento de Alicante en base a un listado que se ha filtrado y que es rotundamente falso", ha agregado Conesa, quien ha calificado esa documentación de "anónima, falsa y cobarde de principio a fin".

También ha señalado que las oposiciones de años anteriores han presentado un porcentaje "más elevado" de agentes que acceden al Cuerpo y que tienen familiares o relaciones con otros efectivos y ha lamentado que "no se hayan investigado entonces y ahora sí". "Querían apartarme y que el alcalde me cesara por este escándalo, en Elche y València también ocurre pero allí no se investiga porque no quieren cargarse al jefe".

Igualmente, ha lamentado que la presunción de inocencia "es una asignatura pendiente, una vez que se publica la noticia ya no importa la honorabilidad de la persona". Además, Conesa ha subrayado que tiene la conciencia "muy tranquila porque se ha actuado correctamente" y que las bases de la oposición y de los exámenes están "ajustadas a derecho".

Así, ha descartado que hubiera "algún incidente o alguna queja" sobre el proceso y ha remarcado: "Tengo muy claro quién está detrás de esto, pero sin pruebas no doy nombres, lo que sí que tengo son muchas certezas de quién está detrás, por eso lo he puesto en conocimiento de la Policía Judicial".

Conesa también ha explicado cómo se llevó a cabo el proceso y ha detallado que la secretaria del Tribunal fue la encargada de revisar las pruebas antes de que se hicieran los exámenes y que él pudo leer y conocer el contenido de las mismas justo el día de las oposiciones. "No hubo ningún tipo de anomalía, los exámenes se guardaban en un sobre y las respuestas en otro, nunca juntos, por lo que no se sabía a quién se corregía porque se trataba de un número", ha matizado.

En otro orden de asuntos, a preguntas de los grupos, ha explicado que decidió llamar a agentes de fuera de la provincia para que formaran parte del Tribunal al enterarse de que algunos de los opositores eran conocidos de otros efectivos. "Fue una decisión acertada llamar a gente de fuera porque si hubiéramos sido todos integrantes de Alicante, hubiera sido peor", ha añadido, aunque ha subrayado que "no sabía que se presentaban tantos conocidos, me quedé asombrado, me enteré después".

Por su parte, la sesión también ha incluido la declaraciones de otros miembros del tribunal, como Miguel Ángel Palacios Galván, del IVASPE y oficial de la Policía Local de la Vila Joiosa, Antonio Collado Gimeno, jefe de la Policía Local de Xàtiva -ambos vocales- y la secretaria del mismo, María Remedios Molina, que ha comparecido a puerta cerrada a petición propia.

PROCESO "MUY GARANTISTA"

Tanto Collado como Palacios han mostrado su descontento con las informaciones publicadas en los medios de comunicación y han defendido que el proceso se realizó con "todas las garantías". "No hubo ninguna incidencia, ningún opositor dijo nada al respecto de las preguntas ni hubo quejas. Creo que en esta cuestión se está prejuzgando porque el proceso ha sido muy garantista, en todo el momento se les dio el derecho de alegar y ninguno lo hizo", ha remarcado Palacios.

Por su parte, Palacios ha confirmado que Conesa le llamó porque "que tenían constancia de que se presentaba mucha gente relacionada con el Ayuntamiento y me pidió que alguien de fuera que no tuviera relación formara parte del Tribunal".

TENSIÓN

El inicio de la sesión ha estado marcado por la tensión entre los grupos políticos de la oposición y el equipo de gobierno -PP y Cs- con el orden y la lista de intervención para el resto de comisión. Asimismo, PSPV, Compromís y Unides Podem han protestado por recibir este mismo lunes un informe con las cuestiones previas y la respuesta a las diligencias propuestas por los grupos.

Del mismo modo, la presidenta del órgano, Mari Carmen de España (PP), ha señalado que existía una petición de comparecencia voluntaria por parte del alcalde, Luis Barcala, y el edil de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González. Un punto que ha provocado una prolongada discusión entre los grupos políticos, puesto que la condición para que ambos declarasen en la comisión es que fuera este lunes a última hora.

Ante la falta de consenso, De España ha decidido, en base a un informe emitido por el secretario municipal que concluye que no procede las intervenciones de Barcala y González, que ninguno deberá comparecer, al igual que los opositores. Tras este momento, Compromís y Unides Podem-EUPV han pedido la suspensión de la sesión, pero no ha sido atendido por la 'popular' y se ha proseguido con la misma.