Josh Rouse celebra los quince años de su "emblemático" álbum 'Subtítulo' con un directo en el TEM

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista estadounidense afincado en València Josh Rouse celebra los quince años de 'Subtítulo', su disco "más emblemático", con el concierto que ofrecerá el próximo viernes 12 de marzo en el escenario del Teatro El Musical.

El 20 de marzo de 2006, el cantautor John Rouse (Nebraska, 1972) publicaba su sexto álbum de estudio, 'Subtítulo'. Este nombre en castellano no era fruto de la casualidad: tras ocho años de carrera convertido en uno de los músicos de indie folk con mayor proyección de su país, Rouse decidió dar un giro a su vida y a su carrera y se trasladó a España, concretamente hasta la ciudad de València, donde reside junto a su mujer, la cantante Paz Suay, y mantiene intacta la condición de artista de culto.

'Subtítulo', ese "punto de inflexión creativo y existencial" para Josh Rouse, celebra ahora su 15 aniversario con la misma fuerza y las buenas vibraciones de entonces.

Para conmemorarlo, el artista se subirá el viernes 12 de marzo, a las 19.30 horas, al escenario de la sala del Cabanyal-Canyamelar y repasará en directo los diez temas de este disco registrado a través de su propio sello, Bedroom Classics. Unas canciones, destacan desde el TEM, que, "ahora más que nunca, quieren transmitir la alegría de siempre a los incondicionales de Rouse, y también a las nuevas generaciones de seguidores que han crecido con sus letras desenfadadas, sus acordes entre melancólicos y festivos, y sus acertadas pinceladas de pop y soul".

De entre todas las composiciones que forman el álbum, 'Quiet Town' es la más conocida por el gran público. El tema, como todo 'Subtítulo', fue grabado durante el verano de 2005 en el estudio del conocido productor Paco Loco, y que no tardó en convertirse en un gran éxito internacional, siendo escogido por el director Daniel Sánchez-Arévalo para uno de los mejores momentos de su película Primos (2011). Dos años después, Rouse volvería a colaborar con el director en La gran familia española, para la que compuso 'Do You Really Want To Be In Love', galardonada con el Goya a la mejor canción original.

Ese reconocimiento evidenciaba la particular relación que el músico ha tenido siempre con el cine, y que comenzó en el año 2001 cuando el realizador Cameron Crowe decidió incluir 'Directions'

--perteneciente al segundo disco de Rouse, 'Home'-- en la banda sonora de su película 'Vanilla Sky', protagonizada por Tom Cruise.