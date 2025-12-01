La joven cantaora Ángeles Toledano lleva su ópera prima a Les Arts

El Palau de les Arts Reina Sofía recibe a la joven cantaora Ángeles Toledano en el marco del ciclo 'Les Arts és Flamenco' - GVA

El Palau de les Arts recibirá este jueves 4, en el marco del ciclo 'Les Arts és Flamenco', a Ángeles Toledano, la joven cantaora que ha revolucionado el cante jondo, con un recital en el Teatre Martín i Soler (19.30 horas) en el que presentará su ópera prima 'Sangre Sucia'.

Presente, pasado y futuro convergen en el universo creativo de la artista jienense con una propuesta que aúna tradición y vanguardia para situarse como una de las artistas más prometedoras y fascinantes que ha alumbrado el flamenco en los últimos años, destaca Cultura de la Generalitat.

En 'Sangre Sucia', Ángeles Toledano reinventa la tradición para conectar, desde el absoluto respeto, tonás, soleás, alegrías, bulerías, tarantas y seguiriyas con las nuevas generaciones.

A través de un lenguaje actual, que reivindica la voz femenina y la sororidad, y de una producción moderna, que hibrida el flamenco más puro con los sonidos y texturas contemporáneas, el álbum se ha convertido en una las revelaciones de 2024, además de ser nominado a los Grammy Latinos.

La joven cantaora actuará este jueves en Les Arts junto a Benito Bernal a la guitarra, Manu Maseado en la percusión y con el acompañamiento de coro y palmas de Belén Vega y Sara Corea.

El concierto abre la programación dedicada al cante jondo en el Teatre Martín i Soler, que albergará las próximas actuaciones de Argentina (27 de marzo de 2026), Juana la del Pipa (24 de abril de 2026) e Ismael de la Rosa 'El Bola' (29 de mayo de 2026).

