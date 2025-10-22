Juan Roig subraya que pagar impuestos es "una cosa muy buena": "El problema no es pagar mucho, es cómo se gestiona"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, durante el congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC, en el Roig Arena, a 22 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

Llama a los empresarios a sentirse "orgullosos" y hacerse "escuchar": "Tenemos que salir del armario"

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha destacado este miércoles que "todos tenemos pagar impuestos, es una cosa muy buena y muy sana y hay que estar muy orgullosos", y que "el problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona".

Así se ha expresado durante su ponencia 'El orgullo de ser empresario', en el marco del Congreso Aecoc Gran Consumo, que se celebra en el Roig Arena de València y que esta edición cumple 40 años.

El empresario valenciano ha defendido que "tener beneficios es indispensable" para las empresas, aunque "si tu principal propósito son los beneficios no es saludable". "Ganar dinero es necesario, es obligatorio y es satisfactorio", porque sin el no se puede satisfacer al trabajador, pagar a proveedores, impuestos y repartir dividendos.

"Debemos sentirnos orgullosos y ser referentes en la sociedad civil", ha recalcado Juan Roig, antes de animar a "salir del armario" porque "la gente quiere escucharnos". También ha pedido al empresariado que piensen qué pueden "hacer por España".

"Es un orgullo ser empresario porque somos los que movemos el mundo, las empresas, los empresarios, los trabajadores. Los directivos somos los que movemos el mundo. Lo que tenemos que hacer es creérnoslo", ha insistido Roig, quien también ha expuesto que el emrpesariado crea empleo y riqueza y "si hay riqueza y sabemos gestionarla, hay bienestar". "Lo que pasa es que hay que saber gestionarla y eso ya no nos toca a nosotros. Nosotros nos toca exigir que se gestione bien pero no gestionar", ha comentado.

"VER COSAS QUE LOS DEMÁS NO VEN"

Durante su intervención en el congreso, el presidente de Mercadona ha resaltado el papel de AECOC, en cuestiones como el diálogo entre distirbuidores y fabricantes, la estandarización de los palets o el EDI y la sostenibilidad en la gestión de los residuos. "Menos legislación y más cumplir nosotros", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que la misión del empresario es, cuando hay una necesidad, "ver cosas que los demás no ven", y que la misión de una empresa es satisfacer al trabajador, el cliente, el proveedor, el capital y la sociedad. Lo que en Mercadona se denomina los cinco componentes. "Si no satisface a los cinco de una forma u otra, no funciona la empresa", ha advertido. Ha asegurado que los cinco componentes "son igual de importantes" y ha señalado que, cada vez que se toman decisiones en Mercadona, se piensa en si satisfará a estos cinco elementos.

Roig ha expuesto que el cliente es "el que tiene el poder sobre la vida y la muerte de una empresa". "Este es nuestro faro", ha asegurado. A continuación, ha explicado el modelo "totaler radical" de la cadena valenciana de supermercados, que prioriza en vez de dar muchos opciones al consumidor, hacer "que el cliente acierte" a través "gran calidad y surtido eficaz".

También ha señalado que hay que "cuidar muy bien al trabajador", se ha mostrado "muy orgulloso" de los cerca de 120.000 trabajadores de Mercadona, y ha insistido en que "un trabajador no es solo manos, es coraxón y cerebro". "Las manos puedes comprarlas, el corazón y cerebro necesitas que se sienta bien tratado como ser humano, y bien tratado no es hacer lo que el trabajaor quiera, sino lo que el trabajador necesita". Roig ha detallado que un gerente A de Mercadona cobra 2.100 euros mensuales netos.

"LOS 2.000 PROVEEDORES GANAN DINERO"

Sobre los proveedores, ha reconocido que tener calidad siempre es "muy difícil", pero que la empresa intenta llegar al 0% de quejas. "Por mucho que hagas siempre puedes hacer más" y "en Mercadona tenemos muchos productos que no son de una calidad diez, y estamos mejorándolo", gracias a un parque de 2.000 proveedores que "es impresionante", ha explicado.

Además, ha asegurado que "los 2.000 proveedores de Mercadona ganan dinero" y que es imprescindible que "su esfuerzo sea rentable". "Si no le ganas dinero, no le vendas a Mercadona", ha dicho.

Sobre la sociedad, ha señalado que Mercadona quiere que "esté orgullosa" de la emoresa y lograrlo "con hechos". En este punto, ha recordado la puesta en marcha del plan Alcem-se para los afectados por la dana, que supuso dar "a muchísimos empresarios un vaso de agua en el desierto" cuando "un millón de españoles, valencianos casualmente, nos sentimos desamparados".

En cuanto al capital, ha comentado que "está muy satisfecho" con su reparto de dividendos.

OBJETIVOS DE FUTURO

Sobre "a dónde quiere ir" Mercadona, ha señalado que la empresa valenciana quiere "continuar cumpliendo con el trabajo de ser totaler radical es radical" y continuar con la expansión en Portugal. "Para nosotros es un orgullo haber abierto en Portugal. Consideramos que a los portiugueses no los tratamos como se merecen. Nosotros estamos muy satisfechos, pero el único problema es que España no ha mirado a Portugal de igual a igual. Nosotros estamos tratando, y nos cuesta mucho, de ser portugueses. Y eso que estamos teniendo un éxito y estamos muy contentos con nuestros trabajadores y con nuestros proveedores portugueses", ha dicho.

Roig también ha explicado que la empresa quiere crecer en su oferta de Listo para Comer, y ha reiterado que "ahora hay muchísima más tecnología para que el jefe (el cliente) no se cocine en su casa" porque "a mitad del siglo no habrán casi cocinas".

"Lo más que queremos es que sea una empresa que satisfaga estos cinco a la vez de forma continuada. Este es el objetivo que perseguimos como empresa y como empresario", ha insistido.