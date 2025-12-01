Juanfran Pérez Llorca tomará posesión este martes como 'president' de la Generalitat con la jura de su cargo

Juanfran Pérez Llorca - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Dic.

El 'popular' Juanfran Pérez Llorca tomará posesión este martes de su cargo como 'president' de la Generalitat tras salir adelante su investidura la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en Les Corts, y una vez publicado su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sesión plenaria se celebrará a las 12.00 horas y en ella Pérez Llorca jurará el cargo. "Yo, Juan Francisco Pérez Llorca, juro que tanto como tendré el cargo de president de la Generalitat, acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sin engaño, y guardaré fidelidad a la Generalitat", pronunciará. Seguidamente, se dirigirá a la cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno.

Tras la toma de posesión, tradicionalmente el 'president' de la Generalitat sale de Les Corts en comitiva camino al Palau de la Generalitat, donde le esperaría el presidente saliente --Carlos Mazón-- y, a continuación, se celebra un pequeño acto en la plaza de Manises. Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press deslizan que podría no producirse el habitual 'paseíllo' desde Les Corts al Palau de la Generalitat, una opción que está encima de la mesa en estos momentos.

Las mismas fuentes avanzan que antes del pleno, que comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, tendrá lugar una recepción a las autoridades en el Salón de los Espejos de Les Corts. Además, indican que la llegada de Pérez Llorca al Palau no sería inmediata justo después de la sesión plenaria, e incluso deslizan que podría ser por la tarde y siempre "con discreción".

En su toma de posesión el 17 de julio de 2023, Carlos Mazón estuvo arropado en ese breve desplazamiento por la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los alcaldes de València, Alicante y Castelló, Mª José Catalá, Luis Barcala y Begoña Carrasco, entre otras autoridades y representantes empresariales y de la sociedad civil.

En este caso, la previsión de la dirección nacional del PP es enviar a un miembro de la cúpula del partido a la toma de posesión de Pérez Llorca, pero durante la mañana desde 'Génova' no han concretado la representación, según fuentes de la formación.

"LA TOMA DE POSESIÓN DE LA VERGÜENZA"

Desde la oposición, este mismo lunes el PSPV y Compromís han cargado contra Juanfran Pérez Llorca, al que han acusado de haber "cubierto las espaldas" a Carlos Mazón durante el último año y han augurado que la de este martes será "la toma de posesión de la vergüenza".

Desde el PSPV, José Muñoz ha indicado que el acto de este martes es "puramente formal", pero más allá de ello ha considerado importante "los gestos" del nuevo 'president', después de que, en el debate de investidura de la pasada semana, "el mismo grupo parlamentario que le aplaudía, le encubría, le jaleaba y le daba ánimos y palmaditas en la espalda" a Mazón "prácticamente no conocía" al dirigente valenciano.

Dicho esto, ha hecho hincapié en que Mazón continúa siendo diputado en Les Corts y, con ello, manteniendo el aforamiento, algo que para los socialistas es "una indignidad". "La toma de posesión del nuevo 'president' de la Generalitat, además de ser el 'president' de Vox, contará la presencia de un expresidente que, por dignidad y por lo que piden las víctimas --de la dana--, tendría que estar ya en su casa o, mejor, declarando ante la jueza de Catarroja".

POSIBLE REMODELACIÓN DEL CONSELL

Preguntado sobre si sabe "alguna cosa" de la remodelación del Consell, Muñoz ha bromeado con que a los socialistas no les "llamarán" y con que "a lo mejor" Llorca "intenta que Vox también entre en el gobierno, porque al final son lo mismo". "Ya después de asumir el ideario de Vox, únicamente le queda volver a tener consellers de Vox, igual Vicente Barrera vuelve de vicepresidente", ha deslizado.

Bromas aparte, el síndic socialista ha asegurado que únicamente sabe lo que ha leído "en prensa" y es que la vicepresidenta segunda de la Mesa de Les Corts, la 'popular' Magdalena González La Red, "parece que podría ser una de las personas que entre en el Consell".

LLORCA "EN ACTOS DEL PP" EN MADRID

Muñoz ha criticado también que Pérez Llorca haya estado el fin de semana en Madrid en actos del PP y mientras no se haya "dedicado a las tareas de reconstrucción" tras la dana de la Generalitat, algo que a su juicio "ilustra muy bien las prioridades del nuevo 'president'". "Debía estar en eso, teniendo reuniones, interesándose al menos por las labores de reconstrucción", pero estaba intentando "volver a hacerse amigo de --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo porque no era su candidato favorito", ha señalado.

"Llevamos dos, tres semanas, un mes con una inestabilidad brutal desde que dimitió Carlos Mazón, pero en lugar de darle urgencia y rapidez a todo esto lo que está haciendo Pérez Llorca es irse a Madrid a hacer actos del PP. Por tanto, ya vemos que la presidencia del nuevo titular del Palau de la Generalitat deja mucho que desear y nos preocupa que priorice el PP frente a la reconstrucción y en los intereses de los valencianos", ha expuesto.

"CUBIERTO LAS ESPALDAS" DE MAZÓN

Y desde Compromís, Isaura Navarro ha advertido de que la de Pérez Llorca este martes será "la toma de posesión de la vergüenza" y ha insistido en que "lo que toca" en la Comunitat Valenciana tras todo lo sufrido con la dana es que se convoquen elecciones, al tiempo que ha cargado contra el nuevo 'president': "Es una vergüenza que la persona que más ha cubierto las espaldas de Mazón ahora esté ocupando la presidencia".

La portavoz adjunta de la coalición ha hecho hincapié en que Mazón ha tenido que dimitir "porque no puede explicar dónde estaba la famosa tarde del 29" de octubre de 2024. "Pero si no lo he tenido que explicar en estas Corts es gracias a todo un año de cobertura de Pérez Llorca, que ha tenido al grupo parlamentario del PP junto con Vox, que se llevan tan bien, tapando las vergüenzas de un Consell que ha sido inepto e ineficaz y que se ha dedicado a un relato de mentiras una tras otra", ha añadido.