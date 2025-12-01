El jefe de Gabinete de Mazón dice que el president "conocía la situación y nunca estuvo ilocalizable" el 29O

El secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca Ais. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana, ha asegurado este lunes en el Congreso que el día de la dana que costó la vida a 229 personas sólo en la provincia de Valencia, el entonces presidente autonómico "conocía la situación y nunca estuvo ilocalizable" el 29 de octubre de 2024.

Así lo ha dicho durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la riada en respuesta a la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien también le ha preguntado sobre las afirmaciones realizadas por la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas este domingo en el programa 'Salvados' de La Sexta.

En concreto, le ha preguntado si, como dijo Pradas, pidió a la consellera que le informara a él de la evolución de la jornada y no molestara al 'president'. Cuenca ha comentado que no recuerda "en absoluto" esa conversación, pero ha admitido que podría haberle dicho eso a Pradas porque Mazón tenía varios actos programados aquella mañana.

Según ha explicado, habló con Pradas porque la llamó a las 13.20 y, como Mazón tenía actos previstos, habría sido "normal" que le dijera a la consellera que le llamara a él. En todo caso, el compareciente se ha remitido a su declaración ante la jueza de la dana la semana pasada y ha rehusado dar más detalles.

"No es objeto de esta comisión que yo me ponga a comentar declaraciones o programas de televisión", ha dicho después en respuesta a la diputada del PNV Begoña Sagastizabal, ante la que también ha señalado que le dijo a Pradas --que entonces se iba a desplazar a Utiel-- que si tenía alguna novedad se la dijera a él.

COMUNICACIÓN PERMANENTE PRADAS-MAZÓN

"A partir de ese momento, la comunicación del presidente y de la consellera fue permanente, aparte de que yo estuve contactando con el presidente, incluso con la consellera, en algunas ocasiones también, de la tarde. Pero a mí nunca me reclamó la consellera la presencia del presidente, la consellera jamás me dijo que no pudiera localizar al presidente. Ellos tuvieron, y son públicas, numerosas conversaciones", ha asegurado.

En este contexto, ha insistido en que Mazón "nunca estuvo ilocalizado", sino que estaba "a la espera de una propuesta" que había hecho él, como jefe de Gabinete, de que ambos pudieran ir a Utiel esa misma tarde o al día siguiente, porque, según ha dicho, estaban convencidos de que esa reunión del Cecopi iba a durar poco.

El compareciente, que ha dicho mantener una "relación profesional" con el expresidente con el que venía compartiendo piso en Valencia, ha reconocido que el 29 de octubre estuvo en el Palau de la Generalitat hasta las 14.30 horas y después se desplazó a Xátiva y Benigánim para tratar unos "asuntos personales".

El jefe de Gabinete ha confirmado que él agendó la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro y que, por tanto sabía que el president estaba allí. También ha confirmado que el almuerzo lo abonó el PP valenciano.

NORMAL QUE MAZÓN DESPIDIERA A LOS ESCOLTAS

Y, por otra parte, ha restado importancia al hecho de que Mazón despidiera a los escoltas al llegar a El Ventorro. "Cuando el president llega a un lugar para un almuerzo o una reunión normal es habitual que les diga a los escoltas luego nos vemos en el Palau", ha comentado, resaltando que Mazón pensaba volver a la sede de la Generalitat.

Pero no ha contestado dónde estuvo Mazón entre las 19.00 y las 20.00 horas de aquel día y a la pregunta de cuál es la versión buena de todas las que ha dado Mazón ha respondido: "Todas estas cuestiones yo las he resuelto ya en el juzgado".