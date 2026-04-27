Este jueves acaba el proceso para renovar la tarjeta de transporte para municipios afectados por la dana

Tarjeta de transporte Recuperem València destinada a los vecinos y vecinas de los municipios afectados por la dana - GVA

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso para renovar la validez de la tarjeta de transporte Recuperem València, destinada a los vecinos y vecinas de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, finaliza el próximo jueves 30. Se trata de un proceso totalmente gratuito y automático, ya que se renueva con la simple acción de validar. Hasta ahora se han distribuido 246.146 tarjetas entre los ciudadanos de los 31 municipios incluidos en esta iniciativa.

La Generalitat puso en marcha en febrero de 2025 esta tarjeta para los personas afectados por la dana. Permite a los beneficiarios viajar gratis en Metrovalencia, Cercanías, EMT, Metrobús y autobuses autonómicos hasta el 31 de diciembre de 2026.

La tarjeta es válida para los residentes que la han solicitado de Sedaví, Paiporta, Massanassa, Alfafar, Llocnou de la Corona, Benetússer, Picanya, Catarroja, Algemesí, Beniparrell, Aldaia, L'Alcúdia, Albal, Guadassuar, Riba-roja de Túria, Alaquàs, Sot de Chera, Riola, Chiva, Loriguilla, Cheste, Catadau, Pedralba, Utiel, Llombai, Montserrat, Godelleta, Quart de Poblet, Xirivella, Benicull de Xúquer y Gestalgar, así como las pedanías de València Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre, detalla la administración autonómica.

Para acelerar la actualización de la tarjeta, los usuarios pueden utilizar tres opciones, todas gratuitas. La más sencilla es validar la tarjeta actual, lo que servirá para la renovación hasta el 31 de diciembre, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión adicional. Simplemente se debe seguir utilizándola con normalidad y conservarla adecuadamente para evitar pérdida o deterioro.

La segunda es desde un teléfono móvil Android. Hay que instalar la aplicación Recarga SUMA o usarla desde un teléfono que ya la tenga instalada. Después hay que leer la tarjeta con el móvil y la aplicación indicará si existe una operación pendiente de renovación. Por último, hay que aceptar la operación para actualizar la validez de la tarjeta.

La instalación de la aplicación y la renovación no tienen ningún coste. Un mismo móvil puede utilizarse para actualizar varias tarjetas. Si la tarjeta no se actualiza mediante la aplicación o no aparece ninguna operación pendiente, puede comunicar la incidencia a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) indicando el número de tarjeta.

La tercera opción se puede llevar a cabo en estancos o puntos de venta autorizados o cualquier punto de venta habitual de títulos SUMA (estancos, quioscos o comercios autorizados). Solo hay que pedir que lean la tarjeta. La renovación se realizará automáticamente y de forma gratuita. Este servicio no debe tener ningún coste ni exigir la compra de ningún título de transporte.

Las tarjetas que no se hayan actualizado por ninguno de los procedimientos indicados dejarán de ser válidas a partir del 30 de abril, por lo que se recomienda comprobar la fecha de caducidad y realizar la actualización si fuera necesario. Para cualquier consulta puede contactar con la ATMV a través de su web (atmv.gva.es).

ROBO O PÉRDIDA DE LA TARJETA

En caso de pérdida o robo será necesario solicitar una nueva tarjeta. Si el ayuntamiento no presta este servicio, la solicitud debe realizarse a través de la web de la ATMV. La nueva tarjeta se enviará por correo postal al domicilio del solicitante.

En el momento de realizar la solicitud, todas las tarjetas asociadas al nombre de la persona solicitante quedarán bloqueadas automáticamente para evitar usos indebidos por terceras personas. Quienes que soliciten la tarjeta por primera vez también deberán realizar la petición a través de la web.

En 2025, el título Recuperem València fue el cuarto más usado en Metrovalencia. Empezó a distribuirse en febrero y su presencia efectiva se realizó en marzo. En total, el año pasado se registraron con ella 6.505.206 movimientos, el 7,07 % del total de la red.