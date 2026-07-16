La jueza de la dana cita a alcaldes para testificar el próximo mes de octubre

Fachada exterior del juzgado de Catarroja. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana, en la que perdieron la vida 231 personas, ha citado a declarar como testigos a nueve responsables municipales.

En concreto, en una diligencia de ordenación notificada este jueves, la titular de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja comunica una serie de testificales que se llevarán a cabo entre los próximos días 5 y 28 de octubre.

Las primeras declaraciones de esta tanda están señalada para el 5 de octubre y correspondes al alcalde pedáneo de La Torre y al primer edil de Sedaví.

A estos les seguirán los responsables municipales de Benimodo (14 de octubre); Cullera (14); Picanya (21); Algemesí (26); l'Alcúdia (28) y Polinyà del Xúquer (28). Por su parte, la exalcaldesa de Paiporta está citada el 19 de octubre.