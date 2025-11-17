La jueza de la dana cita como testigo a la directora general de la Secretaría del Gabinete de Mazón

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado la citación como testigo de Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, en relación con las llamadas que se realizaron en la tarde de la dana en el 'núcleo' del jefe del Consell y con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa.

Así consta en un auto de este lunes en el que la magistrada señala que consta en el procedimiento, de un lado, la relación de llamadas aportadas por la defensa de Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts. Según recoge el escrito, la primera comunicación de Mazón con Pradas se produjo en esa tarde a las 17:37 horas.

Según la jueza, resulta necesario el análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, respecto del envío de la alerta a la población, como ya expresó en un auto previo de fecha de 5 de noviembre de 2025 y dado que la Audiencia Provincial de Valencia, estableció, en una resolución el pasado octubre, que son "diligencias pertinentes" aquellas que permiten esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión de ese órgano el día de la dana que dejó 229 víctimas mortales en la provincia.

También son pertinentes las diligencias destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran y las tendentes a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido "la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeran los terribles daños personales investigados".

En ese auto, donde se ordenaba a la jueza tomar declaración como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana, se señalaba el 'president' ostenta la condición de "máxima autoridad" de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas por ley funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.

LISTADO

La jueza señala en el auto que constan llamadas salientes de Pradas a Mazón a las 19:10 y a las 19:36 horas, canceladas por el 'president'; llamadas salientes de la exconsellera al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, a las 19:36 y 19:43 horas y una llamada entre Mazón y el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a las 19:41 horas.

Un minuto después se recoge una llamada entre Mazón y la nueva testigo --19:42-- y una del 'president' a Pradas a las 19:43 horas. La jueza apunta que se desconocen las llamadas entre Cayetano García y Cuenca. Sin embargo, añade que Pilar Montes es la Directora General de Secretaría de Gabinete del 'president' y que es Cuenca quien habló con Mazón un minuto antes que ella.

Dada la "proximidad", por su cargo, entre Pilar Montes y José Manuel Cuenca y por el hecho de que la directora general hablara con el president "un minuto antes" de que este llamara a Pradas, la jueza considera "procedente" la citación como testigo de Pilar Montes.

En esta línea, subraya que también José Manuel Cuenca, por su cargo, estaba "próximo" a Mazón el 29 de octubre, y añade que es "evidente" que las llamadas de este alto cargo con Pradas "se sitúan temporalmente próximas" entre los intentos de comunicación de la exconsellera con el 'president' y las que este le hizo a ella.

Además, agrega que Cuenca llamó a Pradas a las 16:48 y a las 16:56 horas, tras una llamada que el 'president' canceló a la exconsellera a las 16:29 horas. "No fue hasta las 17:37 horas cuando el señor Carlos Mazón llamó a la señora Salomé Pradas", concluye.