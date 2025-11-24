La jueza de la dana pide a Emergencias la relación de personas acreditadas para entrar en el CEE el 29O

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a la Conselleria de Emergencias que aporte una relación de personas acreditadas para su entrada y circulación en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana, sin dependencia laboral con este organismos, entre las 7.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre, especificando sus datos de filiación, persona a la que iban a visitar, razón por la que acudieron al centro, habilitación concreta para circular por el centro, hora de llegada y hora de salida.

Así lo acuerda en una providencia de fecha del pasado viernes, en la que, ante la petición de la representación de Acció Cultural del País Valenciá, la magistrada requiere a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat un informe relativo a los requisitos de acreditación que se exigen a las personas sin dependencia laboral con el CCE para el acceso a las instalaciones, con las clases de acreditación que se entregan y la especificación de qué facultades deambulatorias se permiten en función de esa acreditación entregada.

En esa providencia la magistrada también acordó que la Letrada de la Administración de Justicia del órgano judicial procediera al cotejo de los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre entre el testigo Juan Francisco Pérez Llorca, entonces síndic del PP en les Corts y ahora candidato a presidir la Generalitat, y los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, responsables de Emergencias en ese momento, así como con el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón.

Y dada la conformidad manifestada por el testigo en su declaración testifical del viernes, la jueza le pidió que aportara, en el plazo de cinco días, la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat, donde es alcalde, con el que hizo o recibió las llamadas con Mazón a las 18:57 horas, y con Salomé Pradas a las 18:57, 18:58 y 18:59 del día de la dana. Con el correspondiente cotejo, la magistrada quiere saber, a la vista de la factura, si las llamadas son entrantes o salientes y su duración, así como el orden en el que se efectuaron o recibieron.

VIDEOS

En la providencia también se acuerda requerir a El Español que aporte copia de los vídeos publicados en una noticia del día de la dana cuyo origen sea cualquier organismo oficial de la Generalitat Valenciana o cualquier otra fuente oficial gubernativa valenciana y que hubieran sido publicadas a través de sus cuentas oficiales, en cualquiera de las redes sociales y específicamente los vídeos obtenidos de la cuenta oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana 112 publicados en la red social X.

También acuerda pedir a la Generalitat para que aporte todos los vídeos publicados a través de cualquiera de sus cuentas oficiales, en redes sociales, el 29 de octubre de 2.024, con la especificación de la hora de su publicación.