La jueza de las VPP de Alicante pide una fianza a Ciudadanos para su personación como acusación popular

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha dictado este viernes una providencia por la que requiere al partido Ciudadanos que presente una querella y pague una fianza de 3.000 euros para aceptar su solicitud de personación en la causa como acusación popular.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que también detalló el pasado 18 de marzo que la magistrada aceptó la personación del grupo municipal del PSPV del Ayuntamiento de Alicante como acusación popular, después de que esta formación política depositara la fianza que le fue solicitada, también de 3.000 euros.

Esta semana, la jueza acordó, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres cargos de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana en Alicante. En concreto, al director territorial de la Conselleria en Alicante y dos funcionarios: la jefa del servicio territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.