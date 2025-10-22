Juguettos celebra sus 50 años con el relanzamiento de Imaginarium

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cadena de jugueterías Juguettos celebra sus 50 años de historia con el relanzamiento de Imaginarium. De esta forma, la compañía española, que nació en 1975 en Villena (Alicante), vuelve a poner a la venta más de 190 referencias de esta marca aragonesa, que cerró definitivamente sus puertas en abril de 2024 tras 30 años de actividad.

Unos meses después, Juguettos adquirió todos sus activos, incluidos diseños, patentes, marca e imagen corporativa. Imaginarium vuelve al lineal esta campaña de Navidad y también regresa su catálogo.

Algunas referencias ya han llegado y, a partir del 27 de octubre, estará disponible el catálogo completo en la mayoría de las tiendas Juguettos, así como en la página web y en la aplicación de la empresa.

Entre los artículos que saldrán a la venta están el "icónico" peluche Kiconico, que fue durante años "emblema" de esta marca. También otros de sus "grandes éxitos" como La Casa de Amanda, una versión propia de las tradicionales casas de muñecas, o el surtido de vehículos de Beep Beep.

En un comunicado, la empresa ha resaltado que "la marca mantiene su esencia, tanto a nivel de imagen como de concepto", y que "sigue focalizándose en un público que demanda un producto diferencial y comprometido con el medio ambiente y la sostenibilidad".

Nacida en Zaragoza en 1992, Imaginarium fue "mucho más que una tienda de juguetes". Sus establecimientos, con doble puerta, simbolizaban su filosofía de "abrir un mundo a la medida de los más pequeños, donde el juego era sinónimo de descubrimiento y desarrollo".

Además de la campaña de Navidad, Juguettos ha desarrollado otras líneas de producto que permitan "dar continuidad" a la marca Imaginarium a lo largo de todo el año. De esta forma, la compañía prevé que el primer ejercicio pueda llegar a suponer el cinco por ciento de la facturación total.

BALANCE

Juguettos ha explicado que celebra su 50 aniversario convertida en "la principal cadena detallista de jugueterías de España". Así, ha detallado que en 2024 alcanzó "cifras históricas" con 154,6 millones de euros de facturación, un 8,5% más que en 2023.

A la operación de Imaginarium se sumó la integración de nueve tiendas de Poly Juguetes, en concurso de acreedores. Con ello, reafirmó su "liderazgo" entre las cadenas de jugueterías, al alcanzar una cuota del 16% del mercado.

Actualmente, su presencia se traduce en 275 tiendas físicas repartidas por toda la geografía española y Andorra, que son gestionadas por 37 socios cooperativistas y atendidas por un equipo de más de 2.000 profesionales.

Por otra parte, Juguettos también ha señalado que crece en el canal 'online', donde experimentó un incremento del 28% el pasado ejercicio. Y ha agregado que "este posicionamiento es fruto de una estrategia que se ha cimentado a lo largo de los años".

Así, la cadena ha incidido en que ha logrado "consolidar una potente marca propia, con 16 líneas y más de 900 referencias" y que también ha desembarcado con fuerza en el segmento 'kidult', es decir, de juguetes para el segmento júnior y adultos, que ya representa un 20% de las ventas.

"Cuando cumples 50 años y echas la vista atrás ves que siempre ha habido amenazas y dificultades que sortear. Y lo hemos hecho escuchando a los clientes, transformándonos y adaptando nuestra propuesta de valor al mercado", ha afirmado el presidente de Juguettos, Félix López.

La evolución y transformación de la cooperativa a lo largo de este tiempo ha sido significativa. El proyecto arrancó en 1975 a partir de la unión de un grupo de comerciantes de las provincias de Alicante, Albacete, Valencia y Murcia.

El objetivo fue adquirir "músculo" para poder crecer, aumentando su capacidad para comprar y negociar directamente con los fabricantes. De esta forma, nació en Villena la Cooperativa Industrial de Detallistas Jugueteros (Coinju), la primera de ventas de juguetes en España.

La "singularidad" de este proyecto radicaba en la unión de dos modelos "muy particulares". Por un lado, la nueva cooperativa, y, por otro, el conjunto de diferentes empresas familiares que la integraban.

En 1977, los socios constituyeron la Comisión de Compras, un órgano asesor integrado por los miembros con "más experiencia" y que "ha sido clave en la trayectoria de la compañía hasta hoy". La cooperativa comenzó a crecer y dio el salto a otras regiones. En 1982 ya eran 25 socios y, a medida que la producción en España se reducía, miraron hacia China con las primeras importaciones.

EL CATÁLOGO DE NAVIDAD, "ACCIÓN ESTRATÉGICA"

La publicación de su primer catálogo de juguetes, en Navidad de 1986, fue un "hito" para el sector. Un año después, se imprimieron 1,2 millones de ejemplares. Desde entonces, y con más de cien millones de ejemplares publicados, el catálogo de Navidad es cada año "la acción más estratégica para la marca".

En 1992, se dio un paso "definitivo" y al unificar la marca en Juguettos. Después llegaron las 'concept stores', la expansión por todas las regiones y el lanzamiento de la página en internet juguettos.com.

"En estos 50 años, Juguettos ha sido una auténtica universidad del mostrador. Un aprendizaje que se ha forjado con cada cliente, cada campaña, y adaptándonos a los grandes cambios sociales y culturales que se han producido. El esfuerzo y compromiso ha sido nuestra seña de identidad a lo largo de estos años y nos han convertido en lo que somos hoy: una cooperativa fuerte, unida y capaz de superar cualquier contexto", ha concluido el director general de la empresa, José Luis Díaz Mariscal.