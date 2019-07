El juicio por la presunta paternidad de Julio Iglesias sobre un valenciano, visto para sentencia

Actualizado 04/07/2019 13:02:25 CET

Maria Edite Santos, a la izquierda, al lado de su hijo Javier, que reclama ser reconocido como hijo de Julio Iglesias EUROPA PRESS

La madre dice que declara como testigo "con la verdad" y reprocha: "Yo doy la cara, Julio no la da"

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El juicio en el que debe esclarecerse la presunta paternidad de Julio Iglesias sobre el valenciano Javier Sánchez Santos ha quedado este miércoles visto para sentencia. En la vista de esta jornada, celebrada como la anterior a puerta cerrada, ha declarado como testigo la madre del demandante, María Edite Santos.

Sánchez ha denunciado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València que tanto su madre como él mismo son "víctimas de un error de forma por el Estado". El valenciano ha llegado minutos después de las 09.00 horas a los juzgados, donde ha acudido acompañado por su pareja y su madre. "Esperemos que esta vez se haga justicia y se centren en el fondo", ha manifestado.

A finales del pasado mes de mayo, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de València rechazó la suspensión del juicio en el que debe esclarecerse la presunta paternidad de Iglesias sobre Sánchez al estimar que no existe cosa juzgada, tal y como había alegado la defensa del cantante y la Fiscalía en la sesión de cuestiones previas que se llegó a celebrar días antes en la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana.

Sin embargo, en la misma sesión, el abogado del cantante, Fernando Falomir, planteó junto al fiscal la no validez de la prueba de ADN obtenida con restos que un detective privado contratado por Javier Sánchez obtuvo de un termo de uno de los hijos de Julio Iglesias, Julio José. El juez decidió declarar "ilícita" esta prueba y "carente de cualquier relevancia y valor jurídico y probatorio".

Al concluir el juicio, el abogado de Julio Iglesias, Fernando Falomir, ha explicado a los medios que esperaban a las puertas de los juzgados que la parte demandante ha solicitado la declaración de la madre de Sánchez, María Edite, y por su parte han aportado diversa documentación.

Asimismo, ha defendido que "de momento, Julio no tiene que hacerse la prueba": "Vamos a esperar a ver qué ocurre y un posible recurso, que o bien por su parte o bien por la nuestra, seguro que se presenta. Él dice que ya se ha sometido en tres ocasiones anteriores a un procedimiento, se le ha absuelto. La prueba se la hará cuando definitivamente digan que esto no ha servido para nada. Si cabe y procede no va a haber ningún problema", ha expuesto.

"TODO SE LE HA VUELTO MUY EN CONTRA" A IGLESIAS

Por su parte, Fernando Osuna, letrado de Javier Sánchez, ha asegurado que han salido de la vista "contentísimos" porque "el juicio ha salido fenomenal". "Justo a los nueve meses de tener las relaciones entre Julio Iglesias y María Edite nace Javier, el parecido físico tan grande que hay entre padre e hijo, la negativa injustificada de Julio Iglesias por tres o cuatro veces a hacerse la prueba de ADN, queriendo bloquear el juicio... Todo eso se le ha vuelto muy en contra", ha argumentado.

Osuna ha señalado que esperan la sentencia "en cuatro o cinco días" y ha afirmado: "Si sale favorable para nosotros, que sería un terremoto y una catástrofe que no saliera con todas las pruebas que tenemos y con el apoyo contundente del fiscal, imagino que la otra parte recurrirá y si saliera desfavorable la vamos a recurrir nosotros". En este sentido, ha vaticinado que "habrá una lucha grande" y llegarán hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "seguramente, a no ser que Julio Iglesias se rinda".

MUCHA CONFIANZA EN LA JUSTICIA

María Edite, tras comparecer en calidad de testigo, ha explicado que ha declarado "con la verdad" y ha destacado que tiene "mucha confianza en la justicia". Asimismo, ha reprochado al cantante que no se presente al juicio ni se someta a la prueba de ADN: "Yo doy la cara, Julio no la da".

"Que termine ya de una vez, que se haga las pruebas de ADN y que tiene un hijo maravilloso que se lo ha perdido, estoy muy orgulloso de él", ha zanjado la madre de Javier Sánchez.