Julià Álvaro deja la portavocía de Verds-Equo al "no compartir" la forma de "gestionar" su relevo en Medio Ambiente

Publicado 27/02/2018 19:38:53 CET

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz de Verds-Equo del País Valencià, Julià Álvaro, ha presentado este martes su renuncia a seguir ejerciendo este cargo en la formación ecologista que forma parte de la coalición Compromís al "no compartir" la forma en la que se ha gestionado "el reciente relevo en la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático -cargo que ocupaba hasta el 2 de febrero- y sus consecuencias".

Álvaro ya presentó el pasado 13 de febrero su renuncia al cargo de co-portavoz de Compromís, por lo que esta nueva renuncia le convierte "en un militante de base más de la formación ecologista.

El ya ex portavoz ha trasladado esta tarde su renuncia por correo electrónico a los órganos de dirección de su partido. En ella ha agradecido la "confianza" de los militantes de la formación y ha expresado que no comparte "ni de lejos" la forma en la que "primero algunos compañeros al margen de los órganos de dirección y luego estos mismos órganos" han gestionado su salida del Consell.

Así, ha señalado que "ya no estuvo de acuerdo" en como se actuó ante las anteriores sustituciones de cargos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural -a la que pertenece su cargo, que ahora ocupa el también ecologista Fran Quesada-. Álvaro entendía que estos cambios "debilitaban gravemente" el cumplimiento de los compromisos de VerdsEquo con la ecología política y con "los miles de personas que confiaban en ellos para llevarlas a cabo".

Para Álvaro, estos cambios "siempre vinieron impuestos" y, delante de la "aquiescencia" del partido, les dejaron en "un papel subalterno de otras formaciones que, ni de lejos, tienen las políticas verdes y de sostenibilidad como eje de su gestión".

Así, explica que entonces siguió como portavoz porque pensaba que "había margen para resituar sus objetivos políticos estratégicos ahora, dentro del Govern del Botànic y de cara al futuro". "Ahora no veo que eso se pueda hacer, y por tanto, no me considero la persona adecuada para ejercer la representación de nuestro partido, de sus decisiones y e sus políticas".