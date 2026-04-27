La Junta Central Fallera destinará 134.950 euros a la indumentaria de las Falleras Mayores 2027 y sus Cortes de Honor

Archivo - El 'terreta' es el color escogido por la fallera mayor de València de 2026, Carmen Prades, para su espolín oficial como máxima representante de las Fallas de València - AR - Archivo

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Central Fallera (JCF) ya ha publicado la licitación pública para que las empresas y profesionales de la indumentaria valenciana tengan la oportunidad de convertirse en indumentaristas oficiales de las Falleras Mayores de València y Cortes de Honor 2027.

El total de dinero que se destinará a la indumentaria de las máximas representantes de las fiestas será de 134.950,81 euros, lo que supone un incremento del 8% respecto a la inversión del año anterior.

El contrato que se divide en 14 lotes diferenciados, dos más que el año pasado, según ha detallado JCF en un comunicado. Este año se añaden dos nuevos lotes para la confección de los corpiños negros que tendrán su lote correspondiente tanto para las mayores como para las infantiles.

En cuanto al primer lote, se trata del suministro de las telas oficiales para la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor. Un lote que tiene un precio estimado de 14.644,63 euros y que consiste en la adquisición de las diferentes telas de los dos trajes oficiales, así como las telas correspondientes a los corpiños de manga larga del primer traje oficial y a las de los corpiños negros de las doce componentes de la Corte de Honor y, por supuesto, del segundo traje oficial de la Fallera Mayor de Valencia y su corpiño negro.

Además, entre las características solicitadas, la tela del segundo traje oficial de la máxima representante de la fiesta deberá ser una seda con certificado de Seda Valencia en el momento de la entrega.

Por otro lado, la tela del primer traje oficial de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia será de seda, con dibujo simétrico y también con certificado de Seda Valencia. Para los segundos trajes oficiales, la calidad será de rayón y con dibujo simétrico o asimétrico.

Hay que recordar que, como es tradicional, para cada uno de los vestidos las telas deberán tener el mismo diseño y color entre cada una de las seis parejas que componen la Corte de Honor, o bien un mismo color de fondo, combinando los colores de la trama y el dibujo por parejas. La empresa deberá ofrecer al menos diez colores de los que saldrán elegidos los que finalmente llevarán las máximas representantes de las Fallas.

La fecha de entrega será, como máximo, la primera quincena de octubre para el segundo traje oficial y la segunda quincena del mismo mes para las telas del primer traje oficial.

En cuanto al segundo lote, hace referencia al suministro de las telas oficiales para la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor y tiene la misma dotación económica que el lote anterior, 14.644,63 euros.

Como en el caso de las mayores, este lote consiste en la adquisición de las telas que corresponden a los dos trajes oficiales, así como las de los corpiños de manga larga del primer traje oficial y las de los corpiños negros de las doce componentes de la Corte de Honor Infantil y, por supuesto, del segundo traje oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su corpiño negro.

MANTELETAS y ZAPATOS

Los siguientes lotes, el 3 y el 4, están dedicados a las manteletas. El número 3 a las manteletas de los primeros trajes oficiales de las 26 y que tiene como dotación económica 10.531,84 euros. En el caso del lote 4, se trata de las manteletas de los segundos trajes oficiales de las máximas representantes de las Fallas, dotado con 8722,65 euros.

El lote número 5 hace referencia a los zapatos, un lote con una dotación de 6.292 euros. Por otro lado, los lotes 6,7,8 y 9 son los correspondientes a la confección de los diferentes trajes.

CONFECCIÓN DE LOS TRAJES OFICIALES

El lote 6 es para la confección del primer traje oficial de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor con una dotación económica de 12.743,66 euros. En este caso, se incluye tanto la confección del primer vestido del siglo XIX como del corpiño de manga larga.

Ambos confeccionados de acuerdo con la tradición y el respeto a la indumentaria tradicional valenciana y con unas características definidas como son la longitud de las faldas, que deberán quedar entre 12 y 13 cm del suelo o las caídas, que serán de seis caídas de tela para las telas estrechas y, en el caso de las telas de doble ancho, se utilizarán dos caídas y media.

La fecha de entrega tanto de los primeros trajes oficiales como de los correspondientes corpiños de manga larga será, como máximo, la primera quincena de enero de 2027.

Además, representantes de Junta Central Fallera, acompañados de un perito experto en la materia, estarán pendientes de las tareas de confección y la empresa deberá asumir todos los arreglos hasta la finalización del reinado de las máximas representantes de las Fallas y tener el certificado como empresa artesanal de la Comunitat Valenciana.

El lote 7 trata de la confección del segundo traje oficial de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor y que tiene una dotación económica de 13.310,73 euros. La fecha de entrega de los segundos trajes oficiales será, como máximo, la primera quincena de enero de 2027. El lote 8 corresponde a la confección del primer traje oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor dotado con 13.213,2 euros.

Por otro lado, el lote 9 es para la confección del segundo traje oficial de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor valorado en 13.779,48 euros y exactamente con las mismas características y obligaciones que en el caso del lote número 7.

El lote 10, este corresponde a la confección de los corpiños negros de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor. Por otro lado, el lote 11 corresponde a la confección de los corpiños negros de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor y tiene tanto la misma dotación económica como las mismas características que el lote 10.

POSTIZOS Y PEINETAS

El lote 12 corresponde a la posticería y tiene un precio estimado de 4.561,70 euros. Por otro lado, el lote 13 corresponde al suministro de las peinetas oficiales de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor. Con una dotación de 8.494,20 euroS hace referencia tanto a las peinetas del primer vestido como a las del segundo.

Por último, el lote 14 hace referencia a las mantillas y tiene una dotación de 5.203 euros. En este caso, las Falleras Mayores de València elegirán ellas mismas sus mantillas a partir de un muestrario. Estas mantillas deberán estar en manos de las Falleras Mayores de Valencia, como máximo, la primera quincena de enero de 2027.