La Junta de Fiestas de Castelló acuerda recuperar el anterior sistema de elección del cartel de la Magdalena

CASTELLÓ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Fiestas de Castelló ha acordado recuperar el anterior sistema de elección del cartel de las fiestas de la Magdalena. Su presidente, Raúl Collazos, ha anunciado que actualmente se trabaja en la redacción de las bases que establecerán las características y condiciones para que se presenten las propuestas de la cartelería que ilustrará e identificará estas fiestas en formato físico, para poder ser expuesta y valorada 'in situ' por el jurado.

"Desde Junta de Fiestas hemos escuchado las propuestas que nos han hecho llegar los castellonenses, quienes nos manifestaron su interés en se recuperase el anterior sistema por el que se exponían las propuestas de cartel de las fiestas de la Magdalena y así poder valorar los trabajos, para elegir al profesional que se encargue de la imagen de las fiestas", ha detallado Collazos en un comunicado.

De este modo, las bases que se presentarán próximamente contemplan todos los detalles del sistema de presentación de candidaturas y de elección, siendo la principal determinación "elegir la obra que mejor represente las señas de identidad", ha afirmado.

Las obras deberán ser inéditas y ser presentadas por estudios profesionales o ciudadanos particulares en formato físico para poder ser expuestas y valoradas por el jurado experto. La ganadora recibirá la misma dotación económica que en las ediciones anteriores del concurso.

En lo que concierne a las bases y condiciones de los trabajos deberán incluir elementos representativos y relacionados con la Magdalena, teniendo en cuenta una "clara" finalidad divulgadora de la ciudad y las fiestas fundacionales.

Las propuestas deberán presentarse bajo un lema que figurará en el pie del cartel y que también identificará todo el material entregado en el momento de la inscripción.

El cartel deberá tener una superficie de 56x80 centímetros (cm) en formato vertical y se instalará obligatoriamente en un soporte de cartón-pluma de 61x85cm. Se incluirá obligatoriamente la imagen o alegoría de una gaiata y el escudo de la ciudad. Se concederá un único premio dotado con 5.000 euros. El plazo previsto de presentación será hasta el 31 de octubre.