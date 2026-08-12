La juventud valenciana tiene una formación cada vez más alta pero soporta salarios más bajos, según un informe de CCOO

Archivo - Una joven estudiando en una biblioteca pública, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La juventud valenciana accede cada vez más a ocupaciones técnicas y cualificadas y presenta niveles formativos cada vez más elevados, pero siguen incorporándose al mercado laboral con "un menor poder de negociación y, por tanto, soportan con mayor frecuencia la temporalidad, la parcialidad involuntaria, la subocupación y los salarios más bajos".

Esta es una de las conclusiones de un informe sobre la situación sociolaboral de la población joven en la Comunitat Valenciana, publicado por CCOO PV con motivo del Día Mundial de la Juventud, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

El sindicato ha expuesto que "la juventud valenciana nunca había estado tan formada, cada vez participa más en el mercado laboral y es uno de los principales motores del crecimiento del empleo en nuestro territorio, pero necesita que el trabajo vuelva a garantizarles derechos, estabilidad y un proyecto de vida".

En los últimos cinco años, el número de personas jóvenes ocupadas ha aumentado en más de 189.000 personas, la afiliación a la Seguridad Social entre menores de 35 años ha crecido un 33,6 % y la tasa de paro juvenil se ha reducido en más de diez puntos.

Para la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO PV, Rocío Pascual, el debate no es si la juventud quiere trabajar o si está suficientemente preparada. "La pregunta que debemos hacernos es si nuestro mercado laboral está siendo capaz de aprovechar todo el talento de la generación mejor formada de nuestra historia", sostiene Pascual, que lamenta que se intenten justificar las peores condiciones laborales de las personas jóvenes apelando a la falta de experiencia o a una supuesta menor productividad.

Los aspectos que caracterizan al empleo de la población joven, tal y como constata el estudio de CCOO PV, son una menor remuneración, una mayor temporalidad y mayor prevalencia de trabajos a tiempo parcial. A este último aspecto se vincula una subocupación claramente superior, es decir, entre los jóvenes el trabajo a tiempo parcial es involuntario en una medida mayor que en el conjunto de la población ocupada.

PRECARIEDAD QUE IMPIDE PROYECTOS DE VIDA

A ello se suma un reto que ya no puede separarse del debate sobre el empleo: la vivienda. Tener un trabajo ya no garantiza poder emanciparse ni desarrollar un proyecto de vida. Solo tres de cada diez personas jóvenes menores de 35 años están emancipadas en la Comunitat Valenciana.

"Por tanto, hablar de empleo sin hablar del acceso a una vivienda digna es ignorar una parte esencial del problema. Trabajo y vivienda son hoy dos retos inseparables", ha argumentado la organización sindical.

Para CCOO PV, "la mejor forma de equilibrar ese menor poder de negociación es fortalecer la organización colectiva. Allí donde existe representación sindical y negociación colectiva, las personas trabajadoras cuentan con más herramientas para defender sus derechos, mejorar sus condiciones laborales y hacer frente a prácticas abusivas".

Rocío Pascual ha apuntado a los cambios en el mercado de trabajo, con jóvenes desarrollando su actividad en empresas muy pequeñas, de forma remota o a través de plataformas digitales, "realidades donde la organización colectiva resulta más difícil".

"Por ello es imprescindible garantizar que, independientemente de dónde o cómo trabaje, se puedan ejercer plenamente los derechos y defender las condiciones laborales", ha sostenido.

La sindicalista ha subrayado que "el empleo de calidad, el acceso a la vivienda y la negociación colectiva son las tres condiciones necesarias para que una generación pueda desarrollar un proyecto de vida digno y para que el País Valencià pueda aprovechar todo su talento".