Juzgan a un joven acusado de matar a una menor en un accidente al conducir ebrio y lesionar a los otros ocupantes

El acusado niega que impidiera a las tres chicas bajar del vehículo. "Yo no obligué a nadie"

Un conductor acusado de matar a una chica de 15 años que iba en el asiento de atrás del turismo y de lesionar al resto de ocupantes al colisionar contra una palmera por circular ebrio y de forma errática ha negado en el juicio que se sigue contra él que impidiera a las menores bajarse del coche. No obstante, las dos ocupantes han testificado que en ningún momento les dio opción a bajar y que la víctima le gritó en dos ocasiones: "Para, para".

El procesado se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia, tres delitos de lesiones por imprudencia y otro de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en el juicio que se ha iniciado este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia.

El Ministerio Público, en su escrito provisional, acusa al conductor, que entonces tenía 21 años, de perder el control del vehículo en la madrugada del 27 de septiembre de 2020 cuando circulaba por el polígono industrial de la localidad valenciana de Corbera por ir a más velocidad de la permitida, realizar un cambio brusco de dirección, derrapar tras accionar el freno y colisionar con violencia contra una palmera existente en la cuneta.

Como consecuencia del impacto, la joven de 15 años que viajaba en el asiento del centro posterior sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico y falleció días después, en octubre el mismo mes, en un centro hospitalario, mientras que los otros tres ocupantes --otras dos chicas y el copiloto de 21 años amigo del conductor--, sufrieron diversas lesiones con secuelas.

El agente de la Policía Local que confeccionó el atestado señaló que el encausado presentaba síntomas "evidentes" de su afectación por el alcohol y que la alcoholemia que se le realizó arrojó un resultado positivo de 0,53 milígramos de alcohol en la primera prueba y de 0,52 en la segunda.

No obstante, el procesado ha negado que condujera influido por el alcohol ni que quisiese "alardear" ante su amigo, sino que solo quería "dar una vuelta al polígono", pero que el coche, que tenía cerca de 40 años, no tiene "seguridad ninguna" y al girar la curva no pudo controlar la dirección. "No pude hacer nada", ha afirmado.

El joven ha señalado que estuvo en una capea en Sueca con unos amigos y que se bebió "dos o tres güisquis", pero que "sobre las 12.00" dejó de consumir. Luego, sobre la 1.15 horas, llegaron al polígono de Corbera y quiso dar "solo una vuelta" a su amigo para enseñarle el coche, que es de su tío. "Pero no para alardear", ha asegurado.

El procesado ha reconocido conducir a 50 km/h --en un tramo cuya velocidad máxima es de 30 km7h-- y al tomar la última curva "la dirección se puso dura" y perdió el control y ha asegurado que las botellas que se encontraron en el interior del vehículos eran de los que habían ido a la capea. "Yo conduciendo no bebí, solo en la capea y paré de beber allí", ha afirmado. El accidente se produjo, ha recordado, sobre las 1.45 horas de la madrugada.

Asimismo, ha explicado que el turismo, que había pasado la ITV en marzo, solo tenía tres cinturones, los dos delanteros y el de detrás del conductor y que nadie lo llevaba puesto porque "solo era una vuelta". Además, ha afirmado que "en ningún momento" las chicas --que ya estaban en la parte trasera cuando se subió a él-- le pidieron bajarse del vehículo. "No di opción, pero si hubieran querido, yo no obligué a nadie", ha asegurado.

Por contra, las dos jóvenes han coincidido en que "en ningún momento" les dio opción a bajarse pese a que lo pidieron, y que tenían miedo porque iba a gran velocidad "a cerca de 90 km/k". Así, la joven que viajaba tras el asiento del copiloto ha explicado muy afectada que ella y su amiga, la chica que falleció tras el accidente, vieron las puertas del turismo abiertas y se subieron porque tenían frío y se quedaron adormiladas. El coche arrancó "muy deprisa" y se despertó sobresaltada. "No nos dio opción a bajarnos", ha afirmado

"LA VELOCIDAD NO ERA NORMAL"

"Un chico nos dijo que bajáramos, pero no pudimos porque la velocidad no era normal, la gente que estaba gritaba y se apartaba, yo me abroché el cinturón al ver cómo circulaba y ellas estaban muy nerviosas porque no lo encontraban y se pusieron a gritar que parasen el vehículo, que tenían miedo, pero no nos dio opción a bajarnos ni al arrancar ni durante al trayecto".

Del mismo modo, la tercera menor ha contado que vio las chicas dentro del coche y también accedió porque tenía "frío y sueño" porque no estaban acostumbradas a salir de fiesta. El acusado arrancó "de forma muy brusca" y su entonces novio le dijo que se bajara. "Pero no me dio tiempo, casi le arrolla a él también", ha relatado.

"Buscamos los cinturones pero no había y Mireia --la chica fallecida-- le gritó: 'Para, para". Pero en la última curva "casi aceleró más". Las dos chicas, que han sufrido secuelas, han declarado que su vida no es la misma desde el accidente y una de ellas tuvo que dejar los estudios.

Por su parte, el copiloto ha señalado que el amigo le estaba enseñando las características del vehículo y que "insistió" en dar una vuelta por el polígono y que no recuerda si estaba afectado por el alcohol --"de haberlo notado no habría subido", ha señalado-- , aunque sí que desde el inicio condujo de forma "brusca, dando acelerones" y que tampoco sabe desde cuándo estaban las chicas en el coche, pero que no recuerda que quisieran bajar ni haber escuchando a nadie diciendo que salieran del coche.