El Laboratorio de IA para la Humanidad de la ONU se establecerá en Valencia con una aportación de España de 3 millones

Óscar López avanza con Naciones Unidas en el establecimiento del Laboratorio de IA para la Humanidad en Valencia

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha reunido este viernes en Nueva Delhi (India) con el enviado especial de Naciones Unidas para las Tecnologías Digitales y Emergentes, Amandeep Gill, para avanzar en los preparativos del próximo establecimiento del Laboratorio de IA para la Humanidad de la ONU en València, al que España contribuye con 3 millones de euros.

"España lidera el desarrollo de una IA responsable, al servicio de las personas y respetuosa con los derechos digitales. Por eso pusimos en marcha la Agencia Española de Supervisión de la IA, AESIA, y hemos sido pioneros estableciendo sandboxes (entornos controlados de pruebas) para guiar a nuestras empresas en un buen uso de la IA. Con el apoyo al Laboratorio de IA para la Humanidad de Valencia, España seguirá contribuyendo a la gobernanza internacional de la IA", ha valorado Óscar López al término del encuentro.

España contribuye con 3 millones de euros al establecimiento de este laboratorio en Valencia. Funcionará como una sección de la Oficina de Tecnologías Digitales y Emergentes de la ONU que dirige Amandeep y se ubicará en las instalaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) tiene en Valencia. Ete organismo cuenta con una base en el término municipal de Quart de Poblet.

El laboratorio investigará sobre normas y políticas de inteligencia artificial, clasificación de riesgos, y apoyará en el despliegue de las iniciativas multilaterales para la gobernanza de la IA, como el Pacto Digital Global, el Panel Científico Internacional Independiente sobre IA o el Dialogo Global sobre la Gobernanza de IA.

La reunión del ministro con Amandeep ha tenido lugar en los márgenes de la Global AI Impact Summit 2026, a la que ha asistido Óscar López y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha defendido un modelo humanista de inteligencia artificial "para el bien" que sirva a un propósito, particularmente en el sector público: mejora de servicios, reducción de burocracia y una mejor atención a la ciudadanía, recuerda el Ministerio en un comunicado.

EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y STARTUPS

Con el Gobierno español ha viajado a la India una delegación de empresas tecnológicas y startups con el objetivo de explorar oportunidades de negocio en un país que está expandiendo rápidamente el sector de la IA.

Acompañados del ministro, representantes de Multiverse Computing, Lookiero, Satelliot, Libelium, Sherpa AI, Kaleidos, Submer, 1MillionBot, Visualnacert y Orbik han mantenido un encuentro con el Asesor Científico Principal del Gobierno indio, Ajay Kumar Sood.

Durante su estancia en Nueva Delhi, el ministro López ha mantenido varias reuniones bilaterales con el vicepresidente encargado de asuntos legales de Amazon, David Zapolsky; el ministro portugués de Reforma del Estado, Gonçalo Saraiva y con representantes de las empresas Mistral y HCLTech.