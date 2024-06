El Laboratorio de Oncología Molecular de la FIHGUV, acreditado por ENAC para biopsia líquida

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación en Oncología Molecular (eOM) de la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia (FIHGUV) ha obtenido la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la determinación de biomarcadores oncológicos en sangre (biopsia líquida) según la norma ISO 15189.

Según ha informado la entidad en un comunicado, superar con éxito el riguroso proceso de evaluación de la ENAC, que analiza todos los pasos del procedimiento diagnóstico, "repercute en beneficios tanto para pacientes y profesionales como para el sistema sanitario ya que esta acreditación, consolidada a nivel internacional, certifica las máximas garantías en la fiabilidad de los resultados".

La vocación del grupo de excelencia en Oncología Molecular de la FIHGUV es "marcadamente traslacional", esto es, trabaja en estrecho contacto con la vertiente asistencial con el objetivo de "fomentar la aplicabilidad de los resultados de sus investigaciones para que los pacientes puedan beneficiarse de ellos".

Una de las líneas de investigación principales de este laboratorio se centra en desarrollar nuevas metodologías de análisis de biomarcadores en biopsias líquidas que, al ser mínimamente invasivas, permiten personalizar tratamientos, monitorizarlos y estudiar mecanismos de resistencia.

La biopsia líquida es una técnica no invasiva que permite identificar mutaciones específicas de un tumor a través de un sencillo análisis de sangre. En cambio, la biopsia tradicional es un método invasivo para el paciente —requiere una punción, una incisión o una cirugía—, cuya obtención no siempre es fácil y no permite un seguimiento continuo de los cambios que aparecen en el progreso patológico.

TÉCNICA "MUY COMPLICADA"

El investigador principal del laboratorio y jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital General de València, Carlos Camps, ha destacado que la biopsia líquida, implementada en pocos centros, "es una técnica muy complicada porque el porcentaje de ADN tumoral circulante en sangre es muy pequeño –por debajo del 1% del ADN que se puede detectar–, por lo que las técnicas de diagnóstico son altamente sensibles para evitar errores".

Camps, que también es el coordinador de la Estrategia del cáncer y de la medicina de precisión en oncología de la Comunitat Valenciana, ha subrayado que "esto implica tener la mejor tecnología y mucha experiencia", y ha puesto en valor el gran trabajo realizado para conseguir la acreditación de la ENAC, que "es una enorme garantía y añade prestigio al equipo del laboratorio de la FIHGUV y al servicio de Oncología Médica del Hospital".

El eOM es un grupo multidisciplinar de investigación traslacional en cáncer dedicado a la búsqueda de biomarcadores, indispensables para la implementación en la práctica clínica de la oncología de precisión, y enfocado en el campo de la inmunooncología, la biopsia líquida y el desarrollo de nuevos fármacos a través del uso de novedosos modelos in vitro e in vivo.

Su principal objetivo es promover, fomentar y desarrollar actividades de investigación multidisciplinar y traslacional en el campo de la biología de los tumores, con particular interés en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas y de biomarcadores de diagnóstico, pronóstico y predictivos de respuesta, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.