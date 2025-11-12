Lafuente critica el diálogo social del Gobierno: "No se puede legislar con reales decretos, nos sentimos intimidados"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha criticado el diálogo social a nivel estatal porque "no se puede legislar a través de reales decretos" y ha asegurado que quienes defienden a las empresas se sienten "intimidados".

Lafuente se ha referido en concreto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Me duele muchísimo, más que los reales decretos de la ministra, cuando se arroga el buenismo de que ella es quien defiende a la clase trabajadora cuando somos, en muchos casos, los empresarios, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que estamos el día a día con los propios trabajadores, los que nos preocupamos por las personas".

Así se ha expresado Lafuente, que fue proclamado presidente de la patronal valenciana hace seis días, durante su intervención en un encuentro organizado por la Cadena Ser.

Lafuente ha subrayado la necesidad de "generar salud" en las empresas y abordar cuestiones que afectan a su competitividad como los horarios y el absentismo desde el consenso. "Nos estamos haciendo trampas al solitario en el diálogo social a nivel nacional. Cuando viene un partido que escora a la izquierda, llega otro y escora a la derecha", ha comentado Lafuente.

El presidente de la CEV ha señalado que "hay diferentes diálogos sociales" a nivel Comunitat Valenciana y ha remarcado que "a nivel estatal debemos dar una vuelta tremenda". "No se puede legislar a través de real decreto. Nos sentimos intimidados en este momento los que defendemos empresas. No se puede tratar igual a las empresas del IBEX que a las pequeñas y medianas" en cuestiones como los horarios y la reducción de jornada, ha defendido.

Lafuente ha criticado que "desde el Gobierno dicen" que la CEOE no se ha sentado a dialogar. "Hemos hecho propuestas y, al final, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí que nos hemos sentado y vamos a estar siempre en todas las mesas de negociación que haya, excepto cuando nos los den desde la imposición, como también ha pasado", ha insistido.

Sobre si siente animadversión por Díaz, Lafuente ha remarcado que "democracia es esforzarte en intentar entender a quien piensa diferente como tú, intentar llegar a acuerdos. Yo, una persona que no intenta llegar a acuerdos, a mí me cuesta. Yo creo que hay que respetarla por la lealtad institucional que tenemos, hay que respetarla muchísimo porque la han elegido los ciudadanos, pero sinceramente creo que se equivoca mucho no teniendo en cuenta a todo el empresariado", ha comentado.

"MÁS UNIDOS" A LOS SINDICATOS

El dirigente empresarial ha indicado que los agentes sociales deberían estar "más unidos" y "debatir día a día" en lugar de cuando hay que renovar los convenios. Lafuente ha señalado que sentará "en breve" con los dirigentes sindicales --presentes en el acto-- para "hacer una puesta común" de sus posicionamientos.

Lafuente también ha explicado que el próximo día 19 de noviembre estará en València el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con quien ya "está hablado" que Lafuente suceda a Salvador Navarro como vicepresidente de la CEOE. "Garamendi ha entendido el proceso como una evolución natural de la organización, nos conoce ampliamente a los dos y sabe que no hay ningún problema y por tanto no va a ser ningún problema".

"ESTABILIDAD" PARA LA COMUNITAT VALENCIANA

Lafuente, que fue proclamado presidente de la CEV hace seis días, ha insistido en que "la CEV necesita estabilidad en la sociedad porque detrás de nosotros hay inversiones", "venga de donde venga", al tiempo que ha subrayado la "lealtad institucional" de la organización empresarial "sin entrar en debates políticos que no nos corresponden, como no les corresponde a ellos entrar en los debates empresariales"

El presidente de la CEV ha puesto el foco en las partidas para la dana de los Presupuestos de la Generalitat y ha advertido que "nos jugamos mucho en este momento sobre todo en las zonas más afectadas". "No hubiera estado mal una altura de miras y por lo menos una aprobación de presupuestos y luego que debatieran si ir a elecciones o no", ha señalado.

"Parece que va a haber una candidatura y lo único que pedimos es que, sea lo que sea, por favor que den estabilidad a la economía y a la sociedad. No queremos más guerras. Esta polarización no nos gusta a nadie y nos hace daño, por lo tanto por favor centrémonos en la sociedad", ha remarcado.

"POLARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA"

Sobre cómo ve la situación de la economía, Lafuente cree que "en cifras va bien" pero se está dando "una polarización de la economía" en la que se contrapone el crecimiento de las grandes empresas con que "la pequeña y microempresas sobre todo y los autónomos están entrando en una fase de precarización importante".

Lafuente se ha referido a problemáticas como la falta de relevo generacional, especialmente en el sector agrícola, y la necesidad de potenciar la formación.

Sobre si los trabajadores están viéndose beneficiados por el crecimiento económico, Lafuente ha subrayado que empresarios y sindicatos están cerca en su visión de una "sociedad igualitaria, sostenuible medioambientalmente" y en que "el perfil de trabajador y trabajadora que necesitamos tiene un valor añadido adicional al que hemos tenido hasta ahora y eso tiene que verse reflejado en unos salarios justos y correctos", que se deben trabajar en los convenios.

En su intervención, Lafuente también ha puesto el foco en que "la falta de motivación" de las personas jóvenes supone un "problema grande". "Me preocupan muchísimo los casos de absentismo, pero también me preocupan aún más los casos de baja por depresión de gente menor de 30 años que está aumentando de una manera exponencial", ha señalado.

"No es porque sean menos trabajadores que nosotros. El mundo ha cambiado y son diferentes, pero sí que es verdad que el ver la puerta cerrada, ver que no pueden acceder a un proyecto de vida, a una vivienda de una manera ordenada, que su forma de vida ya no puede ser como la que teníamos nosotros, eso verdaderamente desmotiva mucho", ha advertido.

FISCALIDAD Y FINANCIACIÓN

Sobre su visión de los impuestos, ha apuntado que más allá de la importancia de la colaboración público-privada se necesita "un sistema público de educación, de sanidad, de sostenibilidad y eso requiere de impuestos", pero que "no podemos poner en inviabilidad a las propias empresas por estos impuestos y, sobre todo, yo estoy dispuesto a pagar impuestos, lo que haga falta, siempre y cuando se estén gestionando bien".

Respecto a la financiacion autonómica y la Plataforma per un Financament Just, Lafuente ha lamentado que "a la sociedad valenciana nos están haciendo jugar un partido de baloncest con una mano atada". A su juicio, "no ha habido interés político en solventarlo".

"Afortunadamente o desafortunadamente en este momento se metió el tema de Cataluña, se puso encima de la mesa. Por eso digo afortunadamente, se empezó, pero me da la impresión de que el día que saquen cifras no vamos a estar contentos con lo que salga", ha agregado.

Lafuente ha añadido que, "al final, la solución última pasa por la política, pasa por el Congreso, pasa por los partidos valencianos que tienen representación en Madrid, que podrían hacer de bisagra", y se ha referido a Compromís, PSPV y PPCV.