Lafuente pide "altura de miras" para que "no pare la administración" tras la dimisión de Mazón

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Femeval y único candidato a liderar la CEV en las elecciones que celebra esta semana la patronal, Vicente Lafuente, ha apelado a la "altura de miras" de los partidos políticos para que "no pare la administración" tras la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y haya "estabilidad en la gobernabilidad".

"La sociedad continúa en marcha. Tenemos ideas, tenemos ganas de hacer cosas. Necesitamos una administración estable, que haya un gobierno que funcione", ha señalado Lafuente, tras de un acto de Femeval, a preguntas de los medios después de que Mazón haya anunciado este lunes que presenta su dimisión y haya apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

Lafuente ha señalado que no quiere "entrar en valoraciones políticas", pero ha pedido que "sean conscientes los partidos políticos de que no pare la sociedad, que no pare la economía, que se aprueben los presupuestos generales, que es importante, que tengan altura de miras para esa aprobación de los presupuestos".

"Es un año excepcional y tenemos la dana y por lo tanto es importante que el gobierno valenciano no pare. Sea quien sea, pongan a quien pongan, lo que sí que necesitamos es que la actividad continúe", ha insistido.

Lafuente se ha aludido en este punto al proyecto de un nuevo centro de formación de talento presentado por Femeval y que se construirá en Picanya (Valencia), para subrayar cómo "la sociedad continúa en marcha" y pedir que iniciativas como esta no se paralicen. "La respuesta es que no pare la administración", ha reiterado.

Sobre si con estas palabras quiere pedir que no haya una convocatoria electoral, Lafuente ha puntualizado que él no es político y no va a decir "cómo lo tienen que hacer". "Simplemente con que hubiera altura de miras de todos los partidos políticos y se aprobaran unos presupuestos que, mejores o peores, estuvieran de acuerdo, o que no permitieran que la sociedad parara, sobre todo cuando hay un presupuesto en medio, eso es lo importante", ha recalcado.

"Estamos hablando de crear empleo de generar empleo de generar formación y eso es lo que se paralizaría si no tuvieran esa altura de miras", ha insistido.

Respecto a si cree que se abre un periodo de mayor estabilidad, Lafuente ha respondido que es "pronto para saber" y ha subrayado que "lo que necesita la economía, lo que necesita la sociedad, es estabilidad, tranquilidad y que no haya polarización política". "Estamos viendo que cualquier tema que cae en manos de la polarización política queda paralizado y eso no nos lo merecemos", ha zanjado, antes de exigir "estabilidad en la gobernabilidad".