Lafuente traslada a Calabuig la necesidad de "agilizar" las actuaciones previstas en el Corredor Mediterráneo

El presidente de la CEV se reúne con Joan Calabuig tras su nombramiento como Comisionado del Corredor Mediterráneo - CEV

VALÈNCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, se ha reunido este viernes con Joan Calabuig en un encuentro institucional celebrado tras su reciente nombramiento como Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráne y en el que le ha trasladado la necesidad de "agilizar" las actuaciones previstas en esta infraestructura.

La reunión ha servido para poner en común el estado de las obras y abordar el avance de esta infraestructura "estratégica", según ha informado la patronal.

Desde la CEV se ha trasladado la necesidad de "mantener el impulso inversor" y "agilizar las actuaciones previstas", al tiempo que se ha subrayado la importancia del Corredor Mediterráneo para "reforzar la competitividad empresarial, mejorar las conexiones logísticas y favorecer un transporte más eficiente y sostenible de mercancías y personas".

Ambas partes han coincidido además en el valor de esta infraestructura como "eje clave" para la "cohesión territorial y el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana y del conjunto del arco mediterráneo".