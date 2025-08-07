L'Alfàs del Pi aprueba el borrador para limitar la autorización de pisos turísticos a bloques enteros

ALICANTE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi (Alicante) ha iniciado el proceso de aprobación de la ordenanza municipal complementaria al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regulación de las viviendas de uso turístico en el término municipal, de manera que únicamente podrán autorizarse cuando afecten al conjunto completo del edificio o bloque, según ha acordado en un pleno municipal extraordinario celebrado este jueves.

"El borrador dice sí a las viviendas turísticas pero en un bloque entero, como el Albir Garden, Sha o Alfaz del Sol. Puede haber por tanto licencias de aperturas turísticas para un bloque o edificio entero, no para viviendas aisladas", puntualiza el concejal portavoz, Toni Such.

Según explica en un comunicado, esta exigencia responde a la necesidad de evitar la convivencia conflictiva entre usos residenciales permanentes y usos turísticos de alta rotación en el mismo inmueble, "garantizando así un entorno coherente, funcional y sostenible para el desarrollo de esta actividad".

La segregación del uso turístico en bloques completos pretende favorecer la seguridad jurídica, facilitar la gestión técnica y administrativa de las actividades turísticas y minimizar las molestias a residentes permanentes, "especialmente en edificaciones en régimen de propiedad horizontal".

Hace un año, el Ayuntamiento aprobó suspender la tramitación de nuevas licencias para viviendas de uso turístico durante dos años e iniciar la elaboración de una ordenanza para su regularización. "Nosotros nos hemos adelantado: ha transcurrido solo un año, contamos con un periodo de dos y ya tenemos el borrador de la nueva ordenanza, que viene a dar respuesta al crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico en l'Alfàs del Pi", resalta el edil.

El objetivo de esta ordenanza es regular la compatibilidad urbanística del uso turístico de viviendas residenciales en el término municipal, estableciendo limitaciones específicas de acuerdo con la tipología edificatoria.

Se aplicará a todas las solicitudes de uso turístico de viviendas residenciales situadas en suelo urbano. Se exceptúan del ámbito de aplicación aquellas parcelas calificadas urbanísticamente como uso turístico-hotelero, así como las viviendas turísticas que se implanten en locales de uso terciario de edificaciones de nueva construcción o existentes que se regirán por lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 10/2021 del Consell.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE SOLICITUDES

Respecto a los últimos años, el Ayuntamiento de l'Alfàs registró 61 solicitudes en 2021, 145 en 2022, 230 en 2023 y 237 en 2024 hasta el momento de la aprobación de la suspensión de licencias. El número de viviendas dadas de alta en el auto-registro de viviendas turísticas de la Conselleria de Turismo, en esa fecha, era de 1.764 viviendas aproximadamente.

Para el concejal Such, las limitaciones propuestas resultan "proporcionadas, claras e inequívocas; pues no excluyen el uso turístico, ni se prohíbe o imposibilita el mismo en zonas o suelos completos, sino que acota este uso a tipologías concretas que, por su configuración (bloque abierto, manzana cerrada densa, edificaciones en hilera...), permiten una coexistencia más adecuada con el uso residencial".

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado las tarifas del taxi y la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales y centros docentes, a favor de la mercantil UTE Limpieza Alfaz con un presupuesto de licitación de 1.074.380,17 euros, por un plazo de dos años.