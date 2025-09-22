Lambda denunciará en una charla la invisibilización e instrumentalización de la bisexualidad

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, denunciará este martes 23 la invisibilización e instrumentalización de la bisexualidad en una charla, a las 18 horas en su sede en València, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual.

En la sesión, la entidad pondrá el foco en el borrado de la bisexualidad en las estadísticas, la negación de la existencia de los hombres bisexuales, el cuestionamiento de la orientación en función de la pareja que se tenga y la hipersexualización en el imaginario social. "Las actitudes negativas hacia las personas bisexuales generan violencias en diferentes ámbitos de la vida", advierte en un comunicado.

Desde Lambda lamentan que la bisexualidad es una de las orientaciones sexuales todavía mas desconocidas y poco respetadas, "incluso dentro del mismo colectivo LGTBIAQ+", por lo que la charla pretende abordar estas experiencias de bifobia. "Aún es necesario denunciar la bifobia y continuar reivindicando los derechos de las personas bisexuales porque nuestra situación no ha mejorado", reivindica Saikan Santos Ferrer, activista bisexual de la organización.

Según expone, otra manera de invisibilizar la bisexualidad es considerar que todas las personas lo son, cuando "es solo una de las múltiples orientaciones sexuales que existen, no la única". También lo es "decir que las personas bisexuales disfrutan del privilegio heterosexual, cuando la presión heteronormativa hace que muchas personas no se visibilicen o no se den la oportunidad de explorar su orientación sexual". "En atención a la salud mental, muchas veces se considera que estas personas están confundidas y reciben un trato indigno en los momentos en que son más vulnerables", denuncia.

En cifras, un 37,15% de los hombres bisexuales y un 15,2% de las mujeres bisexuales reportan ideaciones e intentos de suicidio, según el libro 'Más que visibles', coordinado por Carlos Castaño Rodríguez e Ignacio Elpidio Domínguez Ruiz.

BIFOBIA EN LA SANIDAD, LA FAMILIA, LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO

Además, Lambda señala que en los servicios de salud no se atiende a las personas en función de las prácticas sexuales, sino de la pareja del momento: "En el caso de los hombres, la mayoría son invisibilizados al ser leídos como gays por sus relaciones con otros hombres. Por eso, la sugerencia es hablar de parejas formadas per dos mujeres o dos hombres, sin caer en la clasificación monosexual para no excluir con el lenguaje a las personas bisexuales".

En entornos familiares y educativos, alerta que "aún no hay espacios libres donde las personas del colectivo puedan desarrollarse como personas con vidas plenas y libres de violencias".

Esta situación "no mejora en los lugares de trabajo: de mayores se mantiene la invisibilización entre iguales en el trabajo por miedo a ser criticadas o ridiculizadas, o acusadas de promiscuas o infieles sin atender las vivencias de cada persona, y en el caso de las mujeres se añade también una mirada hipersexualizada".

"La negación de la bisexualidad en las protecciones internacionales pone en riesgo a las personas bisexuales que encuentran dificultades para ser reconocidas como parte del colectivo LGTBIAQ+, lo que se suma a las muchas dificultades que ya viven las personas solicitantes. La falta de personas bisexuales referentes dificulta la legitimación de estas personas y el reconocimiento de nuestra participación en la historia de los derechos LGTBIAQ+".

Por todo ello, las personas bisexuales reclaman un reconocimiento explícito en leyes y programas políticos, también en las estadísticas y, así, poder acceder a recursos de apoyo adecuados a las discriminaciones que sufren, como podrían ser campañas de sensibilización en los diferentes ámbitos donde se ejerce la bifobia.