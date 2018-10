L'Audiència Nacional investigarà Fainé, Caixabank i Criteria per unes suposades irregularitats en la compra de BPI

Publicado 04/10/2018 14:13:37 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha admès a tràmit una querella presentada per dos accionistes contra l'expresident de La Caixa, Isidre Fainé, així com contra CriteriaCaixa i CaixaBank per operacions presumptament irregulars en l'adquisició del banc portuguès BPI.

En la interlocutòria d'admissió de la querella, amb informe favorable de la Fiscalia, el magistrat considera que els delictes objecte d'investigació en aquest cas són abús de mercat (informació privilegiada), administració deslleial i delictes societaris (tant per falsedat de comptes anuals o de documents que hagen de reflectir la situació jurídica i econòmica de l'entitat com per la imposició d'acords abusius en la junta d'accionistes.

La querella admesa també s'adreça contra el president del consell d'administració del Banc of East Asia (BEA) David K.P. Li, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i els directius d'aquesta entitat Alejandro García-Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla i Juan Antonio Álvarez García.

En el cas de CriteriaCaixa i Caixabank, la resolució judicial els requereix perquè designen un representant, advocat i procurador.

La querella relata una sèrie d'operacions presumptament irregulars al voltant del contracte de permuta de Caixabank amb el seu accionista de control Criteria -fet rellevant del qual es va informar a la CNMV el 3 de desembre del 2015- i la finalitat última del qual era la compra del banc portuguès BPI, així com el crèdit de 400 milions concedit al Banc Financer d'Angola (BFA) perquè eliminara les restriccions a l'adquisició de l'entitat lusitana.

De la Mata explica en la seua interlocutòria que aquest cas és competència de l'Audiència Nacional per l'import de la quantitat en què es xifra el perjudici, de centenars de milions d'euros, així com pel menyscapte a l'entitat bancària de manera personal i directa i, per tant, apunta el magistrat, a tots els accionistes que poden haver sigut perjudicats per l'actuació de l'entitat en els fets querellats.

"A l'existència d'un ampli espectre d'afectats s'afegeix que els querellats van utilitzar ressorts econòmic-financers o regulació mercantil especialitzada per portar a la realitat les seues intencions, que d'altra banda tenien gran transcendència econòmica per a la institució, máxim en un moment d'aguda crisi bancària", afegeix l'instructor.

DOCUMENTACIÓ I NOMS DELS CONSELLERS

Les primeres diligències acordades pel jutge van destinades a sol·licitar diversa documentació a Caixabank, com la relació de membres del consell d'administració entre el 2015 i 2017 i de la comissió d'auditoria i control, així com els integrants de la comissió de consellers independents creada 'ad hoc' per a l'anàlisi de l'operació de permuta i la documentació que van fer servir.

De la Mata sol·licita a més la relació de persones que van emetre l'informe anual de compliment normatiu en l'àmbit del mercat de valors que arreplegue l'anàlisi de la legalitat de l'operació de permuta i també tota la documentació disponible a Caixabank relativa al préstec de 400 milions d'euros a BFA.

Segons el jutge, "no pot ser exclòs el caràcter delictiu de les conductes imputades als querellats i, en segon lloc, existeixen indicis que tal conducta efectivament ha sigut executada", per la qual cosa tractarà d'esbrinar si "existeixen indicis que els querellats acollien el decidit propòsit de no complir amb les obligacions i responsabilitats assumides en ometre les anotacions comptables".

De la Mata deixa clar en la seua interlocutòria que l'admissió a tràmit de la querella dels dos accionistes no constitueix encara un acte d'imputació, sinó que suposa l'obertura d'una via per a la investigació judicial dels fets relatats.