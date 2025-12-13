Les Arts despide su programación sinfónica de 2025 con la 'Octava' de Bruckner bajo la dirección de Fabio Luis. - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía despide su programación sinfónica de 2025 de la mano de Fabio Luisi, que dirigirá en el Auditori la 'Octava' sinfonía de Anton Bruckner con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) el jueves 18 de diciembre a las 19.30 horas.

La formación titular de Les Arts y el maestro italiano repetirán este mismo programa un día después, el viernes 19 de diciembre, en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló a las 19.30 horas, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Intérprete de referencia del compositor austriaco, Fabio Luisi está considerado como "uno de los grandes directores de nuestro tiempo". El titular de la Sinfónica de Dallas, de la NHK de Tokio y director principal de la Sinfónica de la Radio Danesa se adentra en el repertorio de uno de los grandes sinfonistas del siglo XX, después de su debut con la OCV en 2023 con obras de Strauss.

Calificada como la "sinfonía de sinfonías", la 'Octava' supone un 'tour de force', reservado para las formaciones más experimentadas. Un total de 94 músicos interpretarán, bajo la dirección del maestro italiano, la versión original (1887) de esta obra, que exige las más altas cotas de virtuosismo.

La 'Octava' de Bruckner se erige como "una de las cumbres del arte sinfónico", ya que supone una experiencia transformadora para intérpretes y público.

Las entradas para este concierto se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.