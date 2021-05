Les Arts despide su temporada operística con el doblete 'Cavalleria rusticana' y 'Pagliacci'

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts despide su temporada operística con "el doblete más representativo del verismo italiano, 'Cavalleria rusticana', de Pietro Mascagni, y 'Pagliacci', de Ruggero Leoncavallo, que se estrenan el próximo domingo en la Sala Principal y que volverán a escena los días 27 y 30 de mayo, así como el 2 y 5 de junio.

El director artístico, Jesús Iglesias Noriega, ha presentado hoy en rueda de prensa este doble programa junto al director musical, con Jordi Bernàcer, el director de escena, Giancarlo del Monaco, y los cantantes Jorge de León, Ruth Iniesta y Sonia Ganassi.

Iglesias Noriega ha recordado que Les Arts representó 'Cavalleria rusticana' en 2010 pero emparejada con 'La vida breve' de Manuel de Falla y ahora la fusionan con 'Pagliacci', dos obras que comparten una historia de más de 100 años de maridaje escénico y que comparten "pasiones, celos, venganza y traición".

Giancarlo del Monaco firma esta doble producción del Teatro Real en las que ha querido huir de los tópicos del verismo y del "realismo exagerado" para adentrarse en la psicología de los personajes y profundizar en las dimensiones de ambos dramas.

Para ello, sitúa 'Cavalleria rusticana' en una inmensa cantera porque cuando vio las montañas de enormes de bloques blancos de Carrara, de las que se extrae el mismo mármol que usó Miguel Ángel, se le asemejaron a un enorme teatro griego como es esta ópera al modo de la tragedia de Medea.

De este modo, se despoja de los clichés del entorno siciliano porque Sicilia "era griega" y en la puesta en escena se combina el blanco que es la luz del sur con el negro porque es un pueblo "aplastado desde siempre por otros pueblos y que vive en su luto diario". "El objetivo era sustanciar la historia fundamental, que es una história dramática terrible de amor y celos", recalca.

Por su parte, en 'Pagliacci' traslada la trama de finales del siglo XIX a los años 50 y 60 del siglo XX donde luce sobre todo una espectacular foto de la actriz Anita Ekberg en la famosa escena de la Fontana di Trevi de la 'Dolce vita' y en el que también ha quitado lo superfluo para centrarse en "esta tragedia increíble".

Cuenta con la escenografía de Johannes Leiacker, figurines de Birgit Wentsch e iluminación de Wolfgang von Zoubek, merecedora del Premio Campoamor a la mejor dirección de escena. Se trata de uno de los trabajos más excepcionales y requeridos del 'regista' italiano, que ha podido verse en Bonn, Oslo, Turín, Stuttgart, Hamburgo, Fráncfort, Montpellier, Múnich y París.

Las novedades respecto a la producción del Teatro Real, además del cambio de artistas, que suponen "ya una adaptación", es el cambio de posición del coro, que abandona el escenario para instalarse junto a él pero en los dos primeros pisos.

Asimismo, el maestro Jordi Bernácer ha explicado que la posición de la orquesta en el foso también es distinta y que los instrumentos de viento cuentan de paneles protectores que "si bien no dificultan el sonido sí el contacto entre ellos". No obstante, ha recalcado: "El resultado musical no se resiente".

ELENCO

Jorge de León regresa a Les Arts como protagonista masculino de ambas óperas. El tenor tinerfeño, uno de los favoritos del público valenciano, interpreta los exigentes papeles de Turiddu en 'Cavalleria rusticana' y de Canio en 'Pagliacci', papel con el que sumará su décimo rol en València después de sus incursiones en 'La bruja', 'La vida breve', 'Cavalleria rusticana', 'Carmen', 'Aida', 'Tosca', 'Le Cid', 'Il trovatore' y 'Turandot'.

De León comparte protagonismo en la ópera en un acto de Mascagni con Sonia Ganassi, una de las mezzosopranos más reconocidas de su generación y habitual en los principales teatros del circuitoy que ha mostrado su "emoción y nervisismo" por poder volver a los escenarios tras un año parada por la covid. Experta en el repertorio italiano, la intérprete de Reggio Emilia está considerada como una de las voces de referencia para el papel de Santuzza.

La mezzosoprano María Luisa Corbacho (Mamma Lucia), el barítono Misha Kiria (Alfio) y la mezzosoprano del Centre de Perfeccionament Amber Fasquelle (Lola) completan el elenco de 'Cavalleria rusticana'.

Por su parte, Ruth Iniesta debuta el papel de Nedda en esta producción de 'Pagliacci'. La soprano zaragozana, galardonada con los premios Campoamor y Codalario en 2015, se reencuentra con el público valenciano, después de la exitosa acogida la pasada temporada de su incursión como Madama Cortese en 'Il viaggio a Reims'.

Cierran el elenco de la obra de Leoncavallo, los barítonos Mattia Olivieri (antiguo alumno del Centre de Perfeccionament y hoy artista habitual en La Scala), Misha Kiria que, con el rol de Tonio, culmina también doblete operístico como Jorge de León, y el tenor Joel Williams del Opera Studio de Les Arts.