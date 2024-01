Les Arts estrena 'Rusalka', un "cuento" con una "gran alegoría" en un mundo impregnado de agua

Cornelius Meister y Christof Loy debutan en València a cargo de la dirección musical y escénica, respectivamente

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les Arts estrena este martes, 30 de enero, 'Rusalka', de Antonín Dvořák, un "cuento" con un "amplio significado" que presenta una "gran alegoría" en un mundo impregnado de agua y que contará con la dirección musical de Cornelius Meister y escénica de Christof Loy.

Les Arts incorpora así esta obra maestra del teatro musical bohemio --que podrá disfrutarse en cinco funciones entre el 30 de enero y el 11 de febrero-- a su repertorio operístico, que, por la "belleza" de su música y su "fascinante" historia, está considerada como una de las obras más apreciadas del Romanticismo.

Se trata además de la segunda coproducción que el teatro de ópera valenciano presenta en la Temporada 2023-24. Realizada con el Teatro Real de Madrid, la Staatsoper de Dresde y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, su estreno en Madrid supuso uno de los grandes hitos operísticos de 2020.

Dos importantes debuts convergen en la primera representación de 'Rusalka' en Les Arts: Cornelius Meister, uno de los directores alemanes más sobresalientes y titular de la Orquesta y de la Staatsoper de Stuttgart, junto con Christof Loy, nombre imprescindible en la escena operística europea, reconocido y premiado en los principales foros y certámenes.

Ambos han acompañado este viernes en la presentación de este título a los medios de comunicación al director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, quien ha señalado que, con 'Rusalka', el centro de artes avanza en "su afán de ir ampliando el repertorio centroeuropeo en la programación", así como en la representación en València de las estéticas "que dominan y fascinan en las principales capitales operísticas".

Iglesias Noriega ha incidido también en la espléndida y conmovedora música de la obra de Dvořák, que contiene una de las arias icónicas del género, la 'Canción a la luna', "una magnífica carta de presentación de una fantasía lírica de gran belleza y compleja orquestación. Asimismo, ha asegurado que "disfrutar del trabajo de artistas del nivel de Meister y Loy es siempre muy reconfortante".

"TE LLEGA PROFUNDAMENTE AL CORAZÓN"

Por su parte, Cornelius Meister es una de las batutas 'wagnerianas' consagradas en Alemania y Austria. Titular del último 'Anillo' del Festival de Bayreuth, ha recibido los más altos galardones de la crítica europea, entre los que destaca el cotizado Opus Klassik al mejor director.

Hasta la fecha, Meister solo ha dirigido conciertos en España, por lo que 'Rusalka' será su primera ópera en los escenarios del país. Ha afirmado que siente como "un regalo haber sido invitado a Les Arts" y poder trabajar en una obra "muy rica y grande" con la Orquesta de la Comunitat Valenciana, a quien ha definido como un equipo "abierto a trabajar todos los matices de la música de esta ópera" y una orquesta que "toca a nivel top".

El director musical ha destacado la forma en la que en 'Rusalka' "se unen la música de la orquesta y el canto". "Por ejemplo, en la 'Canción a la luna' una trompeta y la voz de la soprano parecen casi interpretar un dueto", ha sostenido, al tiempo que ha subrayado que esta obra "te llega profundamente al corazón y te impacta, es muy sensual".

"CREAR UN MUNDO POÉTICO TEATRAL"

Christof Loy atesora los mayores reconocimientos en la escena operística internacional, desde los 'International Opera Awards', pasando por los premios 'Olivier' británicos o el 'Musiktheaterpreis' austríaco.

El 'Regisseur' alemán lidera el equipo creativo de esta coproducción de 'Rusalka', con escenografía de Johannes Leiacker, vestuario de Ursula Renzenbrink, iluminación de Bernd Purkrabek y coreografía de Klevis Elmazaj.

La propuesta escénica de Loy transforma el reino acuático de las ninfas del libreto del poeta y dramaturgo Jaroslav Kvapil (basado en la leyenda centroeuropea que inspiró el libro 'Undine' (1811) de Friedrich de la Motte Fouqué y en el cuento 'La sirenita' (1837) de Hans Christian Andersen), en un viejo teatro abandonado, en el que Rusalka es una bailarina coja, que sacrifica su voz y sus valores familiares por conocer al mundo real y encontrar el amor.

Loy ha resaltado que este trabajo "significa una apertura al universo más allá de las cosas que se ven". Basada en canciones populares, la ópera provocará que el público "sienta la cercanía delante de una obra que suena familiar, que parece que conoces". Su intención, ha apuntado, era "crear un mundo poético teatral en el que florezca la obra de 'Rusalka'".

"Los espectadores podrá seguir la historia de una obra de amor, similar a las historias de Hollywood prácticamente, de amor a primera vista, que acaba en muerte por amor", ha explicado, y ha añadido que 'Rusalka' pretende también ofrecer una "construcción filosófica" a través de "imágenes de inocencia, naturaleza o una relación amorosa".

ELENCO

La soprano Olesya Golovneva (Rusalka) lidera el reparto con un rol que se ha convertido en su papel emblemático, gracias a sus exitosas funciones en Madrid, Dresde, Colonia y Wiesbaden. Le acompañan, el tenor Adam Smith (El príncipe), una de las grandes revelaciones del panorama operístico; la emergente soprano dramática Sinéad Campbell-Wallace (La princesa extranjera), recientemente nominada a un Premio Olivier; y la contralto Enkelejda Shkoza (Jezibaba), intérprete de primera línea en el circuito internacional.

Junto a ellos, cantarán el bajo Maxim Kuzmin-Karavaev (Vodník), habitual en los grandes teatros europeos; el barítono catalán Manel Esteve, imprescindible en el circuito nacional, los artistas del Centre de Perfeccionament Daniel Gallegos (El cazador) y Laura Fleur (Segunda Ninfa), la antigua alumna del Centre Laura Orueta (El pinche de cocina), la soprano madrileña Cristina Toledo (Primera ninfa) y la mezzosoprano rusa Alyona Abramova (Tercera ninfa).

Además, el público podrá disfrutar de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, así como del Cor de la Generalitat, bajo la batuta de Francesc Perales.

"NO NEWS, GOOD NEWS"

Por otro lado, preguntado por si el cambio de gobierno de la Generalitat ha supuesto alguna diferencia en el trabajo diario del personal de Les Arts, Iglesias Noriega ha asegurado que él "sigue trabajando con normalidad: sacando la programación adelante y programando las programaciones futuras".

"En mi trabajo hay una continuidad", ha valorado, y ha insistido que no ha notado "ningún cambio". "No es noticia que todo siga igual; nada destacable", ha remarcado, a la vez que ha apuntado: "No news, good news". Finalmente, ha bromeado que "es mejor no llamar a las enfermedades que luego vienen".