Les Arts estrenará cuatro nuevas producciones de ópera en su temporada 2026-2027

Espectáculo en Les Arts - GVA

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía estrenará cuatro nuevas producciones de ópera durante la temporada 2026-2027 con los montajes de 'Carmen', 'Lohengrin', 'La clemenza di Tito' y 'Simon Boccanegra', que se incorporarán a la programación de la Sala Principal.

Las nuevas producciones estarán dirigidas por cuatro de los 'registas' más reconocidos de la escena internacional: el estadounidense Ted Huffman y el sevillano Rafael R. Villalobos, dos de los valores con mayor proyección en la actualidad; y el italiano Damiano Michieletto y el barcelonés Àlex Ollé, "artistas de referencia en los principales teatros del mundo", ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El curso operístico de Les Arts se inaugurará el 2 de octubre con 'Carmen', de Georges Bizet, realizada en coproducción con el Grand Théâtre de Genève y dirigida escénicamente por Ted Huffman.

El director estadounidense regresa al teatro valenciano tras sus trabajos en 'Les mamelles de Tirésias', 'Trouble in Tahiti' y 'L'incoronazione di Poppea', producción supuso la primera nominación de Les Arts a un International Opera Award en la categoría de mejor producción.

Reconocido por la atención al trabajo actoral, el cuidado del detalle escénico y la fidelidad al texto y la partitura, Huffman compagina su actividad artística con la dirección del Festival de Aix-en-Provence, una de las citas de referencia de la lírica internacional.

REGRESO DE WAGNER A LA PRODUCCIÓN PROPIA

El 10 de diciembre, Damiano Michiletto presenta 'Lohengrin', la primera nueva producción wagneriana de Les Arts desde 2009. El montaje se realiza en coproducción con el Teatro dell'Opera di Roma y La Fenice de Venecia.

El 'regista' veneciano es uno de los creadores más apreciado por el público valenciano desde su debut en Les Arts con 'La scala di seta', de Rossini. Desde entonces ha firmado títulos como 'L'italiana in Algeri', 'L'elisir d'amore', 'Il barbiere di Siviglia', 'La damnation de Faust', 'Il viaggio a Reims', 'Don Giovanni' y 'Salome'.

El creador italiano es conocido por la fuerza visual de sus propuestas y por sus lecturas contemporáneas de los grandes títulos del repertorio. En 'Lohengrin', plantea una lectura de fuerte carga simbólica e impactante concepción escénica, que sitúa el conflicto psicológico de los personajes por encima del componente legendario.

RAFAEL R. VILLALOBOS Y ÀLEX OLLÉ

La nueva producción de 'La clemenza di Tito', de Mozart, llegará el 21 de enero de 2027 en coproducción con el Teatro de la Maestranza de Sevilla y con la dirección escénica de Rafael R. Villalobos.

Será el segundo trabajo del director sevillano para Les Arts tras 'Un ballo in maschera', la coproducción internacional realizada junto a la Staatsoper Unter den Linden de Berlín. En esta ocasión, Villalobos traslada la acción a los estudios cinematográficos de Cinecittà en la década de 1940. Allí, los enfrentamientos entre estrellas y productores funcionan como metáfora de la manipulación del cine y del imaginario clásico subordinados a un discurso de grandeza imperial.

Por su parte. Àlex Ollé estrenará en febrero de 2027 su primer trabajo propio para Les Arts: 'Simon Boccanegra'. El artista catalán, que ya había presentado en el edificio de Calatrava sus visiones de 'Tristan und Isolde', 'Il trovatore' y 'Turandot, se adentra ahora en los conflictos y dilemas del 'Dogo' genovés en una de las obras más veneradas de Verdi.

Plazas operísticas de la talla de Londres, París, Milán o Berlín, se han rendido al lenguaje estético de Ollé, que combina la espectacularidad visual, en la que tecnología y arquitectura humana se ponen a disposición del drama, con una visión contemporánea que le permite trasponer acciones y tramas a espacios y periodos más reconocibles para el espectador.

Para Ollé, 'Simon Boccanegra' es un espejo roto del presente: sociedades fracturadas, poder agotado e instituciones incapaces de reconciliarse. Su escenografía funciona como una Torre de Babel deliberada, donde el vestuario cruza el siglo XIV con la situación política actual.

Las entradas para la temporada 2026-2027 se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea telefónica 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.