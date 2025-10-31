Les Arts invita a descubrir el "fascinante" universo de Erik Satie con un espectáculo familiar

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts Reina Sofía de València invita a descubrir el "fascinante y pintoresco" universo de Erik Satie (1866-1925), considerado el padre de la música moderna, con una "innovadora" propuesta dirigida al público familiar, que acogerá el Aula Magistral los días 2 y 8 de noviembre a las 12.00 horas.

Nacho Diago debuta en el teatro de ópera valenciano con la dirección escénica de 'Erik Satie y el misterio de la habitación cerrada', un espectáculo de sombras con acompañamiento musical a cargo de los cantantes del Centre de Perfeccionament de Les Arts y la pianista Judit Kertész. La propuesta rinde homenaje, en el centenario de su muerte, al genio francés que revolucionó el lenguaje musical a comienzos del siglo XX.

Basado en una idea original de Raquel Heredia y con supervisión musical de Gonzalo Manglano, 'Erik Satie y el misterio de la habitación cerrada' aborda tanto la genialidad creativa como la singular y carismática personalidad del autor de las célebres 'Gymnopédies': un artista de carácter irónico, poético y, sobre todo, poseedor de una profunda libertad imaginativa.

La selección de piezas musicales, interpretadas al piano por la soprano Holly Brow y el tenor Filipp Modestov, conforma el marco de acceso a la misteriosa habitación de Satie, a su universo íntimo y fragmentado, donde se suceden episodios de obsesiones y humor absurdo, recreados mediante melodías, sombras y proyecciones efímeras.

En el atril figuran páginas como 'Gymnopédie n.º 1', su pieza más famosa, junto con 'Gnossienne n.º 1' y 'Gymnopédie n.º 3', además de canciones como 'Je te veux' o 'La diva de l'Empire'.

Les Arts recuerda que las entradas para este espectáculo familiar tienen un precio único de nueve euros y se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.