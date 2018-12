Les Corts dan luz verde a la creación de la sociedad de emergencias en la que se integrarán bomberos forestales

Publicado 29/11/2018 13:45:29 CET

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts Valencianes ha dado luz verde a la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) como sociedad mercantil del sector público instrumental y cien por cien pública en la que se integrarán los bomberos forestales que estaban en Tragsa.

Los votos del PSPV, Compromís y Ciudadanos (Cs) -el PP se ha opuesto y Podemos se ha abstenido- han convalidado el decreto ley del Consell por el que se autoriza la creación de esta sociedad cuyo objeto es la gestión del personal y las necesidades logísticas de los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias, tutelada funcionalmente a través de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), a la que corresponde la planificación, control, supervisión y coordinación de la prestación del servicio.

Los bomberos forestales de Tragsa se incorporarán a la SGISE con la misma relación laboral que tuviera, desempeñando sus tareas hasta su cese por las causas legales de extinción de contratos. El plazo máximo para completar esa incorporación es el 1 de abril de 2019.

Una vez incorporados, se aplicará el acuerdo alcanzado en febrero para la revisión del convenio colectivo y la sociedad asumirá todos los compromisos que contenía, estableciendo el procedimiento para hacer efectiva la compensación retributiva por la diferencia entre el salario percibido desde el 1 de enero de 2018 y lo que hubiera correspondido en aplicación de ese acuerdo. El personal no adquirirá la condición de personal público.

La consellera de Administración Pública, Gabriela Bravo, ha sido la encargada de presentar ante el pleno el decreto, que cumple "de la mejor manera posible el mandato de esta Cámara de recuperar la gestión directa del servicio de bomberos forestales", con la complejidad que suponía la propuesta al incluir la subrogación de los trabajadores de Tragsa directamente en la AVSRE antes del 30 de noviembre de este año, ha admitido.

Según ha defendido, la solución adoptada finalmente es "la más idónea", una sociedad "100% pública que blinda legalmente la gestión de la Generalitat de este servicio" mediante "un instrumento flexible, ágil" que garantizará "la plena operatividad de este servicio público".

La diputada del PP Verónica Marco ha asegurado que esta es "una nueva entrega del serial que empezó en 2015, los engaños del Titanic o los ximoanuncios" porque, tras las promesas al colectivo, "lo de hoy no da respuesta a las reivindicaciones de los bomberos forestales, es un mal arreglo, una huida hacia delante" que, además, se ha hecho, "con nocturnidad" creando "una nueva empresita" que se ha preguntado quién va a dirigir.

También ha indicado que no saldrá más barato que la encomienda de gestión con Tragsa y ha preguntado a Ciudadanos y Podemos si van a ser "cómplices" en la creación de este "chiringuito". En este sentido, ha preguntado si no se podía haber aprovechado una mercantil ya existente como Vaersa para subrogar a los bomberos.

El socialista Alfred Boix ha aseverado que se da respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores y se mejora la calidad del servicio "después de años de abandono por parte del anterior gobierno de este tema". "Hoy podemos ofrecer una buena solución, posible y legal", ha remarcado en varias ocasiones, señalando que "el sentido común ha predominado frente a planteamientos que hubieran dificultado el futuro" de estos bomberos.

También ha negado que sea un "chiringuito" y que vaya a costar más dinero, remarcando que esta solución "legal" es satisfactoria para más del 75% de la representación sindical de los trabajadores.

"ENORME CAOS DEL PP"

Juan Ponce (Compromís) ha señalado que la AVSRE se creó para coordinar tras el "enorme caos" heredado del PP y la solución para los bomberos forestales acordada finalmente "podrá gustar más o menos" pero "lo fundamental era acelerar la dignificación de este cuerpo, conseguir esas mejoras salariales que no se han podido implementar a través de Tragsa". "Es un paso hacia delante", ha subrayado.

La diputada de Podemos Beatriu Gascó ha recordado que su grupo siempre se ha opuesto a que los bomberos dependieran de una mercantil y ha preguntado "para qué servirá la AVSRE a partir de ahora y dónde queda la propuesta de crear un cuerpo único de bomberos". También quiere saber cuándo se producirá la subrogación, si se asegura que será para todos y cuándo cobrarán la primera nómina con la adecuación salarial. "Estaremos vigilantes", ha advertido.

Por su parte, Antonio Subiela (Cs) ha asegurado que este es "otro marrón" del Consell y aunque ha recordado que los bomberos forestales "no se inventaron hace tres años", sino que es un tema que viene de más atrás, el problema "explotó" porque "se engañó" a estos profesionales, "les prometieron todo lo que querían escuchar y la paciencia tiene un límite, dijeron basta".

Esta solución "no es la meta, no colma las exigencias", ha indicado, pero Cs estará ahí para fiscalizar porque no quieren que esta sociedad sea "una nueva Imelsa". Además, ha reconocido el trabajo de los bomberos forestales y su capacidad de aguantar "tantas palmaditas en la espalda y tantas patadas en el culo".