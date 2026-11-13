Les Corts piden un informe para determinar si es compatible que Mazón cobre por kilometraje mientras tiene coche oficial

Carlos Mazón, en su escaño, durante el pleno de Les Corts Valencianes del 11 de noviembre, día de la huelga general - rober solsona / Europa Press

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Les Corts Valencianes ha encargado un informe jurídico para determinar si es compatible que el 'expresident' de la Generalitat y actual diputado del PP, Carlos Mazón, pueda compatibilizar la indemnización por kilometraje como parlamentario con los servicios que dispone por su condición de ex jefe del Consell, como el uso de coche oficial, según han confirmado fuentes de la Presidencia de la cámara a Europa Press.

El PSPV registró la pasada semana un escrito a la Mesa del parlamento valenciano para requerir al 'expresident' que devuelva los 1.933,44 euros que había percibido en concepto de kilometraje hasta agosto y, en caso de no hacerlo, descontarlo de su próxima nómina como representante de la cámara autonómica.

En el escrito dirigido a la Mesa, órgano en el que tienen mayoría PP y Vox y el PSPV no cuenta con representación, los socialistas piden que se requiera a Mazón reintegrar a la hacienda de Les Corts las cantidades percibidas como indemnizaciones por asistencias a los plenos entre diciembre de 2025 y julio de 2026.

Además, exigen que, si no devuelve este dinero voluntariamente, le sea descontado de su próxima nómina, al considerar que es una situación "absolutamente irregular y, como mínimo, carente de la necesaria ética y ejemplaridad que han de mostrar los representantes del pueblo valenciano", cuando Mazón, como 'expresident' de la Generalitat, dispone de chófer y coche oficial.

El Portal de Transparencia de Les Corts Valencianes refleja que Mazón percibe las indemnizaciones a las que tienen derecho los diputados en concepto de kilometraje por asistencias a las sesiones del parlamento. En concreto, ha recibido por este concepto, desde enero de 2026 (por derechos generados de diciembre de 2025), hasta agosto de 2026 (por las asistencias de julio), un total de 1.933,44 euros, con 19 asistencias en ocho meses.

A ello se suma las dos asistencias de septiembre --último mes del que hay registros en dicho portal--, que añaden 203,52 euros, por lo que el total supera los 2.000 euros. Mazón aparece en el listado de diputados que reciben estas indemnizaciones por primera vez en noviembre de 2025 --dimitió a finales de ese mes como 'president', pero en ese periodo no registró ninguna asistencia ni recibió retribución--.

Sin embargo, en diciembre de 2025 ya figuran dos asistencias y una retribución de 203,52 euros por una distancia de 159 kilómetros. El exdirigente acude a Les Corts desde Alicante, donde reside y tiene instalada su Oficina de Expresident.

RETRIBUCIÓN O PENSIÓN INCOMPATIBLE

Según explican fuentes parlamentarias, todos los diputados de Les Corts deben rellenar un documento, el llamado 'MD1', consultado por Europa Press, en el que, entre otras cosas, declaran si reciben o no alguna retribución y pensión pública incompatible, de conformidad con la Ley Electoral Valenciana, y solicitan el abono de las retribuciones e indemnizaciones por kilometraje. También se comprometen a indicar a los servicios de la cámara "los casos en que no proceda el abono de dicha indemnización".

Por ejemplo, en el caso de los consellers que son diputados, el parlamento valenciano no les abona el kilometraje porque ya disponen de coche oficial, han apuntado las mismas fuentes. Los socialistas en el escrito entienden que la situación de Mazón es "equiparable" a los miembros del Consell que son diputados y cuyos nombres no figuran en el listado de parlamentarios que perciben indemnizaciones por asistencias, al entender que acuden a Les Corts en el coche oficial.