Les Corts prevén una diputación permanente el día 10 para convalidar decretos sobre policías, municipios y VTC

El PP quiere llevar el debate sobre el trasvase Tajo-Segura y pide que comparezca la consellera Elena Cebrián

Les Corts Valencianes celebrarán, previsiblemente, una sesión de la diputación permanente el 10 de abril, en la que se someterá a votación la convalidación de tres decretos ley del Consell sobre la interinidad de los policías locales, las ayudas a municipios con riesgo de endeudamiento y el que regulará las VTC, este último pendiente de aprobación por el Ejecutivo.

La Junta de Portavoces de este martes ha acordado volver a reunirse el día 2 para abordar el orden del día de la diputación permanente, dado que el decreto sobre las VTC está pendiente de ser aprobado este viernes por el pleno del Consell. El objetivo es aglutinar todas las cuestiones pendientes en esta convocatoria.

Además, el PP ha solicitado que comparezca en ella la consellera de Agricultura, Elena Cebrián ,para saber "qué está haciendo el Consell" tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura y "las negociaciones que se están llevando con el gobierno central y la posición adoptada ante Castilla-La Mancha".

"Queremos conocer qué conversaciones han mantenido, qué hacen en defensa de los regantes para que nos den tranquilidad y que nos hagan llegar toda la documentación que sustenta todo lo que dice Puig de que no sucede nada", ha señalado la portavoz adjunta, Eva Ortiz, que ha acusado al 'president' Ximo Puig de permitir al presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García Page, "pasar por encima de los derechos de los valencianos como una apisonadora".

Además, los 'populares' también quieren arrancar en esa convocatoria una "defensa conjunta del trasvase Tajo-Segura", ya que "no solo significa agua de riego, sino puestos de trabajo y agua para beber" y "es evidente que hay una discriminación en cuanto a los regantes del sureste de España y el resto" porque "hay sitios donde sobra agua y otros donde falta".

"El PP siempre ha defendido el Pacto del Agua y Narbona y el PSOE son los han derogado el trasvase y han dicho lo que no quieren para esta Comunitat. Es un buen momento para que digan si van a seguir esperando sin hacer nada y dejar que el presidente de Castilla-La Mancha pase por encima de los derechos de los regantes y también de los ciudadanos sobre todo los del sur", ha agregado.

Al respecto, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha recomendado al PP que se lea la sentencia del Supremo sobre el trasvase ya que "no quiere decir que deje de llegar ni 1 hm3 de agua" y ha incidido en que "ahora no existe ninguna guerra del agua y quien quiera reabrirla se está equivocando".

"El agua es demasiado seria para hacer política partidista", ha advertido Mata, y reabrir esa guerra "es hacerle un flaco favor a la convivencia natural entre quienes necesitamos agua y quienes nos la tienen que ceder". Por ello, ha pedido a los partidos políticos que "saquen sus manos del tema del agua" porque está en juego "el futuro agrícola, el agua para consumo humano y el futuro con el turismo".

"No hay ninguna novedad significativa, el trasvase sigue vigente y es algo que hay que asumir con tranquilidad y sacarlo del debate político", ha asegurado, recordando que "se ha duplicado la capacidad de la desaladora de Torrevieja, que en tres meses produce la misma cantidad de agua del trasvase y abastece a día de hoy a centenares de miles de personas en el sur de Alicante".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que estudiará si se puede ejercer el control al Consell en una diputación permanente y lo que tiene claro es que no se pueden presentar proposiciones no de ley o iniciativas legislativas.

* Además, ha señalado que la sentencia "no afecta" a los regantes alicantinos y ha pedido a PP y PSOE, en cualquier comunidad, "dejen de hacer campaña electoral" con este tema y alejarse de "electoralismo y partidismo" para intentar "ganar un puñado de votos en su territorio".

El síndic de Podem, Antonio Estañ, ha señalado que su grupo se reafirma en la convicción de que a corto plazo la Comunitat depende del trasvase y eso es algo que "nadie pone en duda" pero ha advertido de la necesidad de ser "responsables" y plantear escenarios a medio y largo plazo y "no fiar el trabajo y la vida en el campo a un único escenario", impulsando también las desaladoras y no volviendo a una guerra del agua.

Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos) ha pedido no caer en electoralismo en este "problema político que necesita una solución técnica". A su juicio, hay que "abrir ese melón" y llegar a un pacto nacional sobre el agua, pero basado en informes técnicos.