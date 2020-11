Les Corts rechazan devolver la ley de presupuestos al Consell como pedían el PP y Vox

Cs ve las cuentas "mejorables" y PP y Vox critican su diálogo con el Botànic: "Les van a engañar"

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado este lunes devolver el proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2021, como pedían PP, y Vox en sus respectivas enmiendas a la totalidad a unas cuentas "ficticias y falseadas, nada expansivas" y que no servirán para hacer frente a la pandemia. Por contra, los tres partidos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) las han rechazado y han defendido que servirán para "reactivar la economía y dar cohesión social" en este momento de "extraordinaria emergencia".

Por su parte, Cs tampoco ha apoyado las de PP y Vox por "la misma razón" que tampoco han presentado la suya propia como el pasado ejercicio ya que aunque no les gustan las cuentas ante "la tragedia actual" han preferido "tratar de mejorarlas" con enmiendas parciales. De este modo, las cuentas prosiguen su tramitación y los grupos parlamentarios deberán ahora presentar las enmiendas parciales, que se debatirán entre el 14 y el 16 de diciembre.

Al respecto, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, inició la sesión con una defensa de estos presupuestos "expansivos, los más altos de la historia, valientes pero prudentes como aconseja el contexto macroactual, pero también abiertos" porque "son un punto de partida" a la espera de que se concreten los fondos europeos.

En cualquier caso, ha recalcado que estas cuentas "inéditas" permitirán afrontar esta situación "histórica sin precedentes" en tres ejes: la atención sanitaria, la recuperación social y la reconstrucción económica respetando los tres acuerdos de reconstrucción.

Soler, que ha recalcado que estas cuentas permitirán cubrir el gasto sanitario derivados de la pandemia, ha destacado que contempla 19.043 millones en gasto no financiero, un 12,2% más. Por ello, ha pedido el voto a favor porque "en circunstancias tan extraordinarias necesitan de la mayor base parlamentaria para ser aprobados". En ese sentido, ha agradecido a Cs "la confianza depositada en el trabajo de este Consell al no haber presentado una enmienda a la totalidad de estas cuentas".

PRESUPUESTOS "NEGLIGENTES"

Por contra, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha explicado presentan esta enmienda a la totalidad porque son unos presupuestos "negligentes" y ha acusado a Soler de declararse "en rebeldía" al no atender las advertencias de incluir falsedades y al respecto ha afirmado que percibiremos 303 millones menos del sistema de financiación.

En ese sentido, ha recalcado que estos presupuestos "no son los que esperan los valencianos, ni los de la recuperación porque solo pretenden reconstruir un Consell en descomposición". Además, ha afirmado que pasarán a la historia no ya como los 'ficticios Soler' sino como los 'falsos del Consell'.

Así, ha recalcado que parten de tres grandes falsedades: "no son expansivos, porque están sustentados en ingresos hinchados"; suponen "una ceremonia de propaganda" del "soberbio y arrogante" presidente Puig que "cree que solo se basta pese a que ha habido demasiadas lágrimas estos meses para que siga engañando" y porque "no se ajusta a los mecanismos de reconstrucción".

No obstante, ha recalcado que "aún es posible hacer otra cosa con un plan valiente que fomente el empleo, alumbre a los que están hundidos, y destine más fondos y mejor gestión para Sanidad y Educación". Así, ha lamentado que desde que el Botànic gobierna el presupuesto de la Generalitat ha aumentado un 49,07% pero el sector público "un 54,06%".

Por contra, propone ajustar 600 millones de gasto correinet y cargos públicos para destinar 100 millones a Atención Primaria, 80 a un plan de choque hostelería, 110 para el turismo, 150 para un "verdadero" plan industrial, 120 para autónomos, y 40 para el sector primario. "Esto sería salvar vidas y salvar la Economía, devuelvan estos presupuestos y crean en las oportunidades de esta Comunitat", ha apostillado Ibáñez.

Por contra, el diputado José Muñoz, en la réplica, ha echado en cara a Ibáñez que hable de falsedades y quiera "dar lecciones" cuando el PP "cambió todo el presupuesto" de 2013, cuando ya se había aprobado por el Consell, a través de la fe de errores porque el entonces conseller de Hacienda José Manuel Vela fue sorprendido pasándole "un papel" al conseller Rafael Blasco con una filtración sobre el caso Cooperación y tuvo que dimitir, lo que obligó a una reestructuración de todo el Consell.

Por todo ello, Muñoz ha exigido al PP "entienda la importancia de ese momento, dé un paso adelante como un partido de Estado y deje de dar coba a una extrema derecha que les devorará". "Formen parte del acuerdo, no se queden en la crispación, en la demagogia y en el populismo y den una lección a España retirando la enmienda a la totalidad", ha apostillado Muñoz que ha recalcado que "siempre les tenderán la mano en beneficio de la ciudadanía".

"USTEDES PRETENDEN QUE NOS CREAMOS SU FANTASÍA"

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Llanos Massó, ha criticado a Soler por calificar las cuentas de "valientes y prudentes". "Permítame que lo dude", ha espetado. "Ustedes pretenden que nos creamos su fantasía", y le ha reprochado que en plena crisis económica, los ingresos por impuestos directos van a bajar menos de un uno por ciento. "O se piensan que los valencianos somos tontos y nos lo vamos a creer, o se lo creen ustedes y eso indica la incompetencia de su gobierno", ha agregado.

En esta línea, Massó ha instado a "mirar a los miles de valencianos que ni se imaginaban" verse en una "cola del hambre". Asi, ha calificado los presupuestos como un "nuevo engaño no puntual, estructural a los valencianos", y ha criticado que estén "trufados de ideología de género, de feminismo radical y de pancatalanismo".

"Hablan de plan de reconstrucción, pero es que no tendríamos que haber llegado a la destrucción, habría que haber tomado medidas necesarias para activar esa economía, no destruirla y luego reconstruirla", ha criticado.

En la réplica, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, le ha afeado a Massó: "Eso de la cultura del esfuerzo no va con ustedes", y les ha acusado de "en un acto de rebeldía, reciclar" y hacer una "copia de muchos de los ítems" de la enmienda a la totalidad del PP del año anterior. "Señor Ibáñez, va a tener que poner usted copyright", ha ironizado.

Asimismo, Mas ha reprochado a Massó que haya pintado un "escenario de oscuridad, penumbras y fantasía". "Ustedes califican el gasto social como ineficiente, es una cuestión que ha dilapidado el eje izquierda derecha. El FMI pedía que subiera el gasto público yestá muy lejos de ser un aliado de la izquierda".

Por ello, ha acusado a Vox de estar "muy descolocado" y les ha instado a "dejar de criminalizar el concepto de subsidio y subvención" ya que "favorecen a la parte mayoritaria".

CS NO APOYA LAS ENMIENDAS

Por su parte, la diputada de Cs Ruth Merino ha explicado que votan en contra de la enmiendas del PP, a pesar de estas de acuerdo en las razones expuestas, "no por réditos electorales". "No nos gustan los presupuestos, no son suficientes para los cambios estructurales de calado que necesitamos pero en un momento tan excepcional hemos preferido intentar participar para mejorarlos desde la humildad, sin estar absortos en esta burbuja, y facilitar la vida a los ciudadanos".

Además, en la réplica a Vox, el diputado de Cs Tony Woodward ha incidido en la "postura excepcional" que han adoptado ante una "situación excepcional". Así, ha defendido que aunque han mantenido una "postura dialogante", no van a "dejar de ser rigurosos y fiscalizdores".

Al respecto, Ibáñez les ha criticado: "Les han engañado" y le ha preguntado por qué sí han presentado enmienda a la totalidad de la ley de acompañamiento. Mientras, Massó ha aseverado que "en aras del consenso se han cometido grandes barbaridades" y les ha espetado: "Les van a dar plantón".