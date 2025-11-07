L'ETNO comparte sus proyectos culturales y metodología de trabajo con una delegación andorrana

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, ha compartido con una delegación andorrana sus proyectos culturales y su metodología de trabajo, así como la estructura de los museos del área de Cultura de la corporación provincial.

En concreto, el diputado de Cultura, Paco Teruel, y el director de L'ETNO, Joan Seguí, han recibido la visita en la sede del museo de una delegación institucional andorrana formada por la ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Andorra, Mónica Bonell; el director de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura andorrano, Joan Marc Joval; el director de Política Lingüística, Joan Sans; y Eva Arasa, coordinadora de un proyecto sobre un nuevo museo de Andorra, ha detallado la institución provincial en un comunicado.

La delegación ha recorrido las diferentes secciones de la exposición permanente, así como sus instalaciones, en una visita que "surge de la necesidad" del Gobierno de Andorra de buscar modelos de funcionamiento y planteamiento museológico que sirvan para poner en marcha un futuro museo, que albergaría fondos de carácter artístico, etnológico, de cultura popular y tradicional, así como de carácter histórico.

De esta forma, en el encuentro, el diputado provincial y el director de L'ETNO han expuesto las formas de trabajo y estructura de los museos del área de Cultura de la corporación provincial, así como el funcionamiento y los proyectos de trabajo de L'ETNO.

En concreto, se ha abordado cómo se planteó el proyecto de la exposición permanente del museo, 'No és fàcil ser valencià', el trabajo desarrollado por las áreas de conservación, las exposiciones temporales y la didáctica, así como la evolución de la presencia social del museo desde que recibió el galardón del premio EMYA 2023 Museu Europeo del año 2023.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado el trabajo realizado desde el museo de la Diputació, y ha mostrado su "satisfacción" porque L'ETNO "pueda servir de ejemplo y de modelo para otros territorios, sirviendo como referencia a la hora de desarrollar sus propios proyectos".