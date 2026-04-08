L'ETNO lleva a Benetússer 'La València olvidada' a través de 89 fotografías de Joaquín Collado

Exposición 'La València olvidada' - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià d'Etnologia muestra en Benetússer (Valencia) desde este miércoles una aproximación al día a día de la ciudad de València de los años 70 y 80. Así, a través de 89 fotografías de Joaquín Collado, que documentó diferentes rincones de la ciudad, la exposición 'La València olvidada' invita a realizar un recorrido por las formas de vida del pueblo valenciano.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha apuntado que cada iniciativa impulsada desde la Diputació de València "responde a una idea clara: la cultura no puede depender del código postal, debe llegar con la misma calidad y ambición a cada municipio, sea grande o pequeño". "Esta exposición es una muestra más de nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades y por la cohesión social. La cultura es un servicio público esencial y un motor de desarrollo para nuestro territorio", ha manifestado.

La exposición, comisariada por Luis Carrasco Llopis, está organizada en cinco apartados: barrio chino, población gitana, el rastro, San Esteban y otros. En el apartado dedicado al barrio chino se muestran imágenes tomadas de la cotidianidad de este singular ambiente de los años 70, todas ellas realizadas con un encuadre "perfecto", donde el fotógrafo, disimuladamente, fotografiaba las diferentes escenas, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Por otra parte, las instantáneas relativas a la población gitana --explican-- constituyen retratos desde una confianza que permite "plasmar la mirada de un pueblo que quería recordar sus raíces". El rastro, que permanece fotografiado como cuando aún se ubicaba en la plaza de Nápoles y Sicilia, enseña personas retratadas de forma directa, "una vez más con la confianza que el fotógrafo establecía con el personaje".

En el apartado dedicado a la plaza de San Esteban se mezclan los juegos infantiles, la pobreza y la actividad de una juventud que jugaba a ser mayor. La exposición se cierra con un apartado general sobre València, donde se captan "momentos fugaces enmarcados dentro una composición impecable".

'La València olvidada' podrá visitarse hasta el 26 de abril en el Xalet de la Xapa, y cuenta con la colaboración de la Agrupación Fotográfica Valenciana (Agfoval) y el Círculo Collado.

El fotógrafo de la muestra, Joaquín Collado, nació en València en 1930 y se inició en la fotografía de forma autodidacta en 1965. "Cultivaba durante su tiempo libre su afición por fotografiar a personas, personajes y enclaves de la ciudad. Su mirada respecto de la vida urbana era una mezcla de inmediatez, fugacidad, búsqueda del instante óptimo y encuadre perfecto", han destacado.