L'ETNO pone en marcha su programa de diez exposiciones itinerantes por la provincia para 2026

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia, ha activado su programa de diez exposiciones itinerantes mediante el cual ofrece a los municipios de la provincia la posibilidad de acoger muestras del museo en sus espacios. Así, este programa, que nació hace más de 25 años, tiene por objetivo "acercar el patrimonio etnológico y la cultura popular valenciana a todo el territorio de la provincia".

Las propuestas que se ofrecen en el catálogo de exposiciones itinerantes son producciones exhibidas en el museo de la Diputació de València y que se han preparado para itinerar con posterioridad; también se incluyen producciones pensadas desde su inicio para su itinerancia, según ha subrayado la corporación provincial en un comunicado.

En concreto, el catálogo de exposiciones se compone de un total de diez muestras que visitarán diferentes puntos de la provincia. 'Crónica de la Gran Guerra' es un conjunto fotográfico sobre la Primera Guerra Mundial de la colección bélica de la Casa de la Imagen de Logroño.

Por otro lado, 'El país que fascinó a Jean Dieuzaide' ofrece una selección de imágenes del fotógrafo francés que plasmó con su objetivo la Comunitat Valenciana durante los años 50 del siglo XX. Forma parte también del programa la muestra 'Fiestas Valencianas', formada por un conjunto de fotografías de la primera mitad del siglo XX sobre diez fiestas de la Comunitat: San Antonio Abad, Fallas, Semana Santa Marinera, Corpus Christi, Moros y Cristianos, romerías, 'bous al carrer', Misteri d'Elx, Mare de Déu de la Salut y 'Els enfarinats'.

También se incluye en el catálogo la exposición 'Jarque, la cámara y la vida', una muestra sobre la obra del conocido fotógrafo valenciano, Francesc Jarque. Otras muestras que rotarán por los municipios de la provincia son 'La València olvidada', con imágenes de Joaquín Collado realizadas entre los años 70 y las primeras décadas de los años 80 del siglo XX, y 'Rituales de fiesta y fuego', un recorrido fotográfico de David Cantillo por el fenómeno festivo valenciano y su importante relación con el fuego.

Asimismo, 'Valencia en blanco y negro III. El Cabanyal' ofrece una mirada a este barrio valenciano a través de la obra de "una de las sagas más importantes de la fotografía, la familia Vidal". El Museu d'Etnologia incluye también en su catálogo la propuesta 'Sostenibilidad: museos km 0', una exposición realizada de forma conjunta entre L'ETNO y los museos de la Etnoxarxa donde se muestra el papel de las sociedades rurales como ejemplos de sostenibilidad, reciclaje y mantenimiento del medio ambiente. La muestra está producida por el museo de la Diputació y comisariada por la Red de museos etnológicos y locales.

Como novedad, el programa de exposiciones itinerantes del año 2026 incorpora dos nuevas producciones: la exposición fotográfica 'Rovellet i el seu temps' y 'Tierra de campanas'. La primera se ha realizado en colaboración con el Museu de la Pilota del Genovés y acerca la figura de Antoni Reig Rovellet, jugador profesional mítico de pilota valenciana de la modalidad de Escala i corda. Por último, 'Tierra de campanas' "pretende reflejar el valor patrimonial y social de las campanas en la cultura valenciana".