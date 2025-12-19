L'ETNO rastrea las huellas de las escuelas rurales y recupera su memoria

Alquimia narrativa de las escuelas rurales - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia muestra, hasta el 1 de febrero, la exposición 'Alquimia narrativa de las escuelas rurales', una nueva propuesta que "despliega la intersección entre el arte y la etnografía entendidas como prácticas sensibles de escucha y como herramientas para la transformación social".

La propuesta, ubicada en los patios del museo de la Diputació de València, complementa la exposición temporal 'Solsida: transformació de les comunitats rurals valencianes', que explora el impacto del cambio sociocultural que ha transformado la imagen de la vida rural y las maneras de hacer y de ver de las personas que han habitado y habitan las comunidades rurales valencianas.

Fruto de un periplo de siete años de trabajo colaborativo entre Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur junto con comunidades rurales, escuelas e instituciones de la provincia de Castellón, 'Alquimia narrativa de las escuelas rurales' se presenta como "un archivo vivo de memorias escolares y afectos comunitarios, un acto de resistencia contra el olvido y una invitación a reimaginar la escuela como espacio de arraigo, de cuidado y de futuro compartido", explican los responsables del centro cultural en un comunicado.

A través de objetos, fotografías, documentos escolares y voces del presente, la exposición rastrea las huellas, tensiones y transformaciones de las escuelas rurales en España: desde la Segunda República hasta el franquismo; desde el cierre progresivo de aulas en contextos de despoblación hasta los actuales procesos de reapertura. Entre los núcleos de la exposición destaca el caso de la escuela de Almedíjar, reabierta en 2020, que ilustra cómo la educación puede volver a ser un eje vertebrador de comunidad, cuidado y sostenibilidad territorial.

Comisariada por Xelo Bosch y Cyrille Larpenteur, la selección se ha realizado con la colaboración de un gran volumen de entidades públicas y privadas de la provincia de Castellón y del norte de la provincia de Valencia, así como especialistas universitarios.

Entre ellos destaca el Museo Pedagógico de Castelló, la Associació Cultural Llucena, el CEIP Comtessa de Llucena, el Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat, el Ayuntamiento de Viver y la Generalitat Valenciana.