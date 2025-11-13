L'Eurocambra confirma l'ajuda de 946 milions del Fons de Solidaritat a Espanya per la dana

BRUSSEL·LES, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament Europeu ha aprovat el desemborsament de 946 milions d'euros del Fons de Solidaritat a Espanya per a fer front als danys causats per la dana que a l'octubre del passat any va afectar greument la Comunitat Valenciana altres zones del país.
La Comissió Europea ja va abonar a Espanya una bestreta de 100 milions d'euros al març de 2025 arran de les inundacions causades per la dana, el màxim establit per reglament.
Els diners es dedicaran a recuperació de les infraestructures d'energia, aigua, aigües residuals, telecomunicacions, transport, sanitat i educació, així com a operacions de neteja, allotjaments temporals i servicis de salvament.
L'Executiu comunitari va valorar els danys totals ocasionats per la dana en 18.080 milions d'euros --enfront dels 20.280 milions d'euros inicialment estimats per Espanya--.
A més, va constatar que les fortes pluges van afectar 845.000 persones de 84 municipis, 170 centres educatius, més de 50 institucions sanitàries i infraestructures públiques; en una catàstrofe que va deixar 237 morts, 229 d'ells a la província de València.
El vistiplau de l'Eurocambra ha tirat endavant amb el vot a favor de 622 eurodiputats, 10 en contra i 3 abstencions.