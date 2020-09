Lima (Podem) insiste en que el PSPV tiene la "responsabilidad" de "velar por la estabilidad" del Botànic "frente a Cs"

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podem, Pilar Lima, ha defendido unos presupuestos "pactados por las fuerzas del Botànic" y ha reafirmado que el PSPV "tiene la responsabilidad de velar por la unidad y estabilidad" del gobierno valenciano "frente al papel desestabilizador de Ciudadanos".

Lima, que ha acudido este sábado a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de Podemos en Madrid, en el que se han dado cita Pablo Iglesias, miembros del gobierno estatal y dirigentes territoriales de Podemos. Además, han participado otros representantes de la formación morada en la Comunitat Valenciana como Esther Sanz, María Teresa Pérez, Marisa Saavedra, Rita Bosaho y Txema Guijarro.

La responsable de Podem ha afirmado durante el "compromiso" de la formación morada con el Acuerdo del Botànic, "no solo por respeto con los pactos políticos asumidos, sino también por el horizonte de seguridad que supone para las mayorías sociales" en la Comunitat Valenciana, ha explicado la formación en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que "corresponde al PSPV cumplir con el Botànic, así como liderar junto con las otras fuerzas que integran el gobierno la concreción de este acuerdo en unos presupuestos que resultan incompatibles con el bloque de las derechas". Lima ha advertido que "los presupuestos no se negociarán con ciudadanos sin antes tener una propuesta acordada por las tres fuerzas botánicas".

La coordinadora autonómica valenciana ha trasladado también la "preocupación" del partido en la Comunitat "ante la deriva del PSPV". "Mientras Ciudadanos no abandona el tono de crispación y el ataque frontal al Govern del Botànic y defiende la sanidad y las residencias privadas, no se entiende que el PSPV haga estos giros hacia fuerzas políticas que mantienen una posición desestabilizadora", ha aseverado. De este modo, ha enfatizado que "no es responsable, en un contexto de pandemia y crisis social y económica, pedir unidad con quienes solo aportan crispación".

En el debate se ha hecho mención también al "logro" alcanzado esta semana "tras días de largas negociaciones" y que ha concluido con el inicio del proceso para la reversión del Hospital de Torrevieja a gestión de la Generalitat. En esta línea, Lima ha manifestado que "el reforzamiento de la sanidad pública es fundamental antes, durante y después de la pandemia".

"Esta defensa de la gestión pública como garantía de derechos sociales resulta incompatible con el proyecto de país neoliberal de Ciudadanos y el Partido Popular", ha indicado, y ha garantizado que Podem "no permitirá que se dé un paso atrás en este acuerdo alcanzado". "Estaremos vigilantes porque somos conscientes de las presiones de Ciudadanos al PSPV", ha señalado.

"SOSTENER LOS AVANCES ALCANZADOS" EN VIVIENDA

Por otra parte, ha valorado la necesidad de "sostener los avances alcanzados desde la Conselleria de Vivienda a cargo de Rubén Martínez Dalmau, defendiendo de manera férrea la Ley frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Decreto de Retracto y Tanteo sobre Vivienda".

"El PP es el partido de la España de los fondos buitre y de los especuladores inmobiliarios, pero nosotras somos el partido de la PAH y de la defensa de la vivienda digna expresada en el artículo 47 de la Constitución", ha zanjado.