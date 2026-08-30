La Línea Mujer 24h atiende más de 45.700 llamadas en el primer semestre, el 79,6% de las propias víctimas

Archivo - Imagen de archivo de la vicepresidenta Susana Camarero en la comisión de Presupuestos - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que el Servicio de Atención Telefónica permanente de la Generalitat 'Línea Mujer 24h' ha experimentado un crecimiento del 9,14 por ciento durante el primer semestre de 2026 y ha atendido un total de 45.788 llamadas, frente a las 41.954 registradas durante el mismo periodo del año anterior.

Unos datos que, según ha subrayado en un comunicado, "consolidan este servicio como un recurso esencial y estratégico de atención frente a la violencia contra las mujeres, que ofrece una respuesta profesional, permanente y especializada a las víctimas".

Camarero ha detallado que del total de llamadas registradas por este servicio, gestionado por parte de la Generalitat a través de la Red de Centros Mujer y operado por Atenzia, la mayoría pertenecen a las propias víctimas, con un total de 36.490 llamadas (79,69%), de las cuales 4.341 son mujeres que han contactado con este servicio por primera vez.

De igual forma, se han realizado 7.124 llamadas por parte de profesionales, mientras que las 2.174 llamadas restantes corresponden a familiares, amistades, vecinos y población en general que alertan de un caso de violencia de género o solicitan asesoramiento sobre cuestiones específicas relacionadas con esta problemática.

"Unos datos que evidencian el papel de esta línea telefónica no solo como recurso de emergencia, sino como nodo de coordinación interinstitucional, dando soporte a profesionales de distintos ámbitos implicados en la atención de las víctimas", ha remarcado la vicepresidenta.

La titular de Igualdad ha incidido en que la Línea Mujer 24h "es un servicio público de atención telefónica permanente de la Generalitat, que ofrece asistencia especializada, integral, gratuita y confidencial las 24 horas del día a mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas, a su entorno, así como a los colectivos de profesionales, y que incluye atención psicológica, jurídica y social".

Este servicio se articula a través de dos números: el 900 580 888 para atención a mujeres víctimas de violencia de género y el 900 22 00 22, que constituye una línea específica de información y atención ante violencias sexuales.

A lo largo de estos primeros meses del año, la intervención de las profesionales de la Línea Mujer 24h se ha complementado con la derivación a otros recursos en 31.224 comunicaciones: 29.331 a alguno de los Centros Mujer, 727 llamadas a los Centros de Crisis, 14 al Programa Alba y el resto a otros recursos asistenciales de la Comunitat Valenciana.

De esta forma, 14.564 llamadas no han sido derivadas y se han atendido mediante el trabajo de información, asesoramiento o apoyo emocional realizado por las profesionales psicosociales y jurídicas de la propia línea.

En términos generales, Camarero ha incidido en que el aumento sostenido del número de atenciones que viene prestando esta línea telefónica "refleja una mayor visibilidad, confianza social y acceso al recurso por parte de las mujeres en situación de riesgo".

MÁS DE 330 COMUNICACIONES AL DÍA

Susana Camarero también ha destacado que el volumen total de llamadas diarias gestionadas por el servicio telefónico durante el primer semestre del año alcanza una media, de lunes a viernes, de 338 comunicaciones diarias, disminuyendo los fines de semana y festivos hasta las 79 llamadas por día. Al igual que ya ocurriera en 2025, enero y mayo se sitúan como los meses de mayor actividad con 7.984 y 7.769 llamadas, respectivamente.

Además, del total de llamadas de mujeres víctimas que a lo largo del primer semestre del año han contactado por primera vez con este servicio, en un 90,85% de los casos describen una situación de malos tratos. Mientras que los casos de violencia sexual alcanzan el 8,83% de las llamadas, entre las que destacan las situaciones de agresión sexual.

El perfil más frecuente entre las usuarias que utilizaron el servicio por primera vez corresponde a mujeres de entre 31 y 40 años, con hijos, solteras y en situación de desempleo.

AUMENTO DE LAS LLAMADAS

La vicepresidenta ha puesto de relieve que durante la primera mitad de este año se han recibido un total de 1.719 llamadas a la línea específica para la atención a víctimas de violencia sexual, un 30,12% más que durante el mismo semestre del año anterior (1.073 llamadas), de las cuales se han atendido 1.202, un 95,13% más que durante el mismo periodo de 2025 (616 llamadas). Asimismo, se han registrado 684 comunicaciones donde se han expuesto nuevos casos de situaciones de violencia sexual.

En este sentido, los datos demuestran el predominio de las agresiones sexuales fuera del ámbito de la pareja (64,04%) y que la mayoría de las llamadas fueron realizadas por las propias víctimas, "lo que pone de manifiesto la necesidad y utilidad de un recurso especializado y diferenciado", ha enfatizado Camarero.

La vicepesidenta ha concluido que todo el servicio "se rige por estrictos protocolos de calidad, confidencialidad y seguridad, asegurando así la protección de la identidad y de los datos de las personas usuarias, y reforzando el compromiso institucional con una atención integral, continua y especializada frente a todas las formas de violencia contra las mujeres".