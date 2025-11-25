El litoral e interior norte de la provincia de Castellón, en alerta naranja por rachas fuertes de viento

Archivo - Un hombre anda por el paseo de la playa de la Malvarrosa con fuertes rachas de viento en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El litoral e interior norte de la provincia de Castellón se encuentran este martes en alerta naranja por rachas fuertes de viento, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Por su parte, el interior sur de la misma provincia está en alerta amarilla por viento, mientras que toda la costa de la Comunitat se encuentra en el mismo nivel de alerta por fenómenos costeros.

Esta jornada, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá cielo poco nuboso o despejado aunque no se descartan precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas en la autonomía.

Así mismo, las temperaturas mínimas bajarán mientras que las máximas también irán en descenso en el tercio norte y no habrá cambios en el resto de la Comunitat.