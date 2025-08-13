El litoral de Valencia y el litoral sur de Alicante siguen en aviso por temperaturas que llegarán a los 36º

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Valencia y el litoral sur de Alicante siguen este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 36º, según Aemet.

Así, la Comunitat Valenciana amanece con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior y una jornada más no se descarta algún chubasco acompañado de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas también irán en descenso ligero en el interior, continuando los valores significativamente elevados. Por su parte, el viento soplará flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.