Las llamadas a ANAR relacionadas con violencia de género adolescente en la Comunitat aumentan un 212% entre 2018 y 2022

Las violaciones en manada a menores aumentan del 2,1% al 10,5% en diez años



VALÈNCIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las llamadas a la Fundación ANAR relacionadas con violencia de género adolescente en la Comunitat Valenciana han aumentado un 212% entre 2018 y 2022, con peticiones de ayuda de niñas a partir de los 12 años, lo que supone 124,9 puntos porcentuales más que el total de España, y la tecnología se ha convertido en un "poderosa herramienta de dominación": Está detrás del 83,2% de los casos.

Así, se desprende de un estudio que se ha presentado este jueves en València sobre la Evolución de la Violencia contra las Mujeres en la Infancia y Adolescencia de la Fundación ANAR, que revela que en este periodo se han recibido 56.455 peticiones de ayudas y se ha atendido a 2.962 víctimas en la Comunitat valenciana.

La directora de líneas de ayuda de la Fundación, Diana Díaz, ha recalcado al respecto que este estudio demuestra unos datos de violencia ejercida contra la mujer que son "gravísimos": 1.594 víctimas menores atendidas por violencia de género; 567 por violencia doméstica, 383 por violencia sexual y 418 por otro tipo de violencia física y/o psicológica en la Comunitat valenciana. Además, la Fundación ha detectado que las violaciones en manada a niñas y adolescentes han aumentado del 2,1% al 10,5% en diez años.

"La violencia contra las mujeres no es un problema de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino que es un problema social que requiere de la implicación de los hombres porque todos somos parte del problema, pero también todos somos partes de la solución", ha recalcado Diaz.

Al respecto, ha explicado que la edad media de las víctimas de violencia de género es de 15 años --un año menos que la media nacional-- y en su mayoría viven con sus dos progenitores y son de origen español. Las menores llaman porque "se sienten mal emocionalmente" para que se les apoye psicológicamente, pero no porque sean conscientes de ser objeto de esa violencia. De hecho, "un 57% no es consiente para nada de ser víctima de violencia de género y un 70,2 no ha denunciado".

Por ello, ha señalado que hay que preguntarse por qué las niñas "se empiezan a vincular emocionalmente a sus parejas en edades tan tempranas, incluso desde los 12 años, qué carencias tienen y qué referencias emocionales se les ofrece, que es un modelo en el que siempre deben estar en pareja y además con ideas preconcebidas del amor romántico que enseña a las adolescentes que el amor todo lo puede y que se puede cambiar a la pareja cuando la somete a violencia de género".

De este modo, advierte de que las chicas al no tener todavía perspectivas de riesgo, ni conciencia crítica, ni experiencias vitales anteriores por su edad no detectan las primeras señales de peligro porque "el control aparece muy al inicio de la relación de forma sutil --no te vistas así--, pero va aumentado y sus parejas les obligan a cortar todos sus vínculos con amigos o familia y llegan a chantajes sexuales y a forzarlas para tener relaciones sexuales".

Por su parte, las consultas por la violencia de género en el entorno ha aumentado un 98,15% hasta las 1.420 víctimas, 10,4 puntos más que la media'. Es el caso de los propios menores que quieren defender a sus madres o hermanos, o de madres que no se atreven a llamar por ellas, pero que sí que dan el paso por sus hijos. La edad media en estos casos es de 10 años y mayoritariamente viven en familias monoparentales y son de origen migrante en un 54,1% de los casos.

VIOLENCIA SEXUAL

Por su parte, las llamadas por violencia sexual se han incrementado un 34,4% --cinco puntos menos que la media-- hasta atender 563 consultas y atender a 383 niñas. En su gran mayoría --el 94,3%-- lo hace por agresión sexual. En el caso de las violaciones en manada han aumentado del 2,1% al 10,5% en diez años, lo que la experta ha atribuido a "un consumo incontrolado de pornografía, que es donde aprenden nuestros jóvenes sobre sexualidad".

Por ello, ha reclamado que se hable de educación afectivo-sexual en los colegios, y no solo se aborde desde un punto de vista biológico, y también dentro de las familias. "Se necesita mucha prevención para evitar que los jóvenes se acerquen a la tecnología, a las industrias de las pornografía pero también otras como los videojuegos, que educan en modelos de dominio y sumisión frente a la mujer", reclama. Además, señala que hay una hipersexualización precoz, unos modelos tipo de referencia en mujeres, pero que "los hombres también sienten esa presión de otros modelos que tienen que cumplir".

Por su parte, las consultas por otro tipo de violencia física o psicológica crecieron un 13,6% y el estudio también detecta la falta de tratamiento psicológico: el 71,6% de las víctima no lo recibe en la Comunitat Valenciana.