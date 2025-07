Llanos (Vox) carga contra el Síndic de Greuges y asegura que Luna "sobra absolutamente": "Le debe su poltrona al PSOE"

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha cargado contra el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, después de que este haya pedido al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad "en defensa de la autonomía" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), y ha considerado que este "sobre absolutamente". "Le debe su poltrona al PSOE", ha denunciado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, un día después de que Luna haya solicitado formalmente al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de los presupuestos de la Generalitat de 2025 que afecta "directamente" a la AVL, al considerar que, mediante una "drástica reducción" y "redistribución arbitraria" de fondos, se ha "vulnerado" la autonomía de la entidad y se ha puesto "en riesgo" su función como garante de los derechos lingüísticos en la autonomía.

Preguntado sobre este asunto, el síndic de Vox ha señalado que esta es "una muestra más de que hay una especie de trama de los que utilizan la ley para manipular la ley". "Cuando no les gustan los resultados electorales, pues tienen que buscar cualquier triquiñuela para poder salirse con la suya", ha criticado.

"El señor Ángel Luna, el síndic d'Agravis, ¿es del PSOE? Pues eso. ¿Le debe su poltrona al PSOE? Pues eso", ha sostenido Llanos, al tiempo que ha manifestado que le hubiera "gustado" que el síndic de Greuges "se quejara en defensa de los valencianos por el abandono y la traición del PSOE del señor --Pedro-- Sánchez".

"Yo creo que ustedes no lo han oído, yo tampoco", ha lamentado, para asegurar que esto "no lo ha hecho ni lo hará". "Ténganlo por seguro", ha agregado. "No lo hará porque es de la misma trama del 'número 1' de la mafia, que es el señor Sánchez del Partido Socialista", ha denunciado.

Con todo, José Mª Llanos ha considerado que con este pronunciamiento Ángel Luna "demuestra que probablemente no hace falta que tengamos al señor Luna". "Es decir, si el defensor del pueblo regional le tiene que pedir amparo al defensor del pueblo nacional, pues parece que sobra absolutamente el señor Luna", ha zanjado.