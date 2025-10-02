La llegada de turistas internacionales a la Comunitat se incrementa un 4,9% en agosto con 2.251,28 millones de gasto

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana recibió un total de 1.540.663 turistas internacionales durante el mes de agosto, lo que supone un aumento del 4,87% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.251,28 millones, un 6,6% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 143 euros en agosto, un 1,06% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 10,23 día en la Comunitat. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.461 euros, un 1,69% más que en agosto del año anterior.

En lo que va de año hasta agosto, 8.631.458 turistas han visitado la Comunitat Valenciana (+4,77%) y han dejado un gasto en la región de 11.279,75 millones de euros (+6,72%).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares con el 22,50% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (19,44%) y Andalucía (15,28%).

