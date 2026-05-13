Llorca asegura que la Generalitat está abierta a negociar con los sindicatos: "La propuesta es diálogo y sentido común"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada al acto de la firma de un acuerdo de cooperación para transformar el parque de depuradoras de la provincia, en La Beneficència, a 13 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el Gobierno valenciano está abierto a negociar con los sindicatos para acabar con la huelga indefinida que se desarrolla desde el pasado lunes en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana y ha precisado que la propuesta de la Administración autonómica es "diálogo y tener sentido común".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras firmar este miércoles con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia.

Preguntado por cuál será la propuesta que llevará la Generalitat a la reunión convocada para este jueves por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, con los sindicatos, el jefe del Consell ha señalado que esta es "diálogo, llegar a un entendimiento, ser sensatos y tener sentido común".

Así, Pérez Llorca ha subrayado la importancia de que" pensemos todos que estamos hablando de la educación" y que esta "tiene que dejar la política a un lado y que tenemos que centrarnos en que la educación sea cada vez más eficaz y eficiente".

"Cada una de las propuestas que han hecho los sindicatos hasta ahora ha sido atendida por la Generalitat Valenciana y se abrió un diálogo sobre ella. Estamos hablando de eliminar la burocracia", ha reivindicado el dirigente autonómico, que se ha preguntado "qué va a decir esta Administración que está siendo ejemplar en la eliminación de la burocracia a lo largo de esta legislatura". También, ha apuntado, se trata de dotar más servicios para la educación especial. "Claro que sí, en esa línea estamos trabajando", ha agregado.

"SE LEVANTARON DE LA MESA"

Por tanto, Pérez Llorca ha garantizado que desde el Consell están "abiertos al diálogo de todos los puntos que ellos han planteado para hablar y para intentar llegar al entendimiento". En este punto, ha pedido "sensatez" y "sentido común", algo "muy importante".

En este punto, ha afirmado que en la primera reunión con los sindicatos el planteamiento de la Generalitat fue "garantizar que los estudiantes de Bachiller y los que van a tener acceso a la universidad les garantizaran la evaluación". "Y se levantaron de la mesa", ha lamentado.

Después, ha continuado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "nos ha dado la razón a nosotros" al rechazar suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida, "porque nosotros íbamos con sensatez y sentido común". "Por lo tanto, creo que si --los sindicatos-- lo tienen, llegaremos a acuerdos", ha confiado.

DISPUESTOS A "ATENDER Y VALORAR" TODAS LAS PETICIONES

Sobre los puntos concretos que planteará en esta nueva reunión la Conselleria a las organizaciones sindicales, el 'president' de la Generalitat ha expuesto: "Todas las pretensiones que ellos han mostrado en ese documento que hicieron, todas estamos dispuestos a atenderlas y valorarlas".

"Estamos hablando de burocracia, de ratios, de más refuerzos para la educación especial. En fin, todos estos puntos que han mostrado vamos a atenderlos, por ejemplo, un plan de climatización para centros escolares que no lo tienen", ha concretado. "Está todo encima de la mesa, nosotros no escondemos nada. Nosotros lo que queremos es mejorar la educación, que la educación cada vez tenga menos política y más criterio y rigor técnico", ha añadido.

Sobre el hecho de que los sindicatos consideren "irrisoria" la propuesta de la Conselleria, el jefe del Consell ha replicado que también "dicen que lo menos importante para ellos es el salario". "Eso lo he oído por parte de todos los sindicatos", ha sostenido.

"En eso también estamos dispuestos a hablar, pero creo que lo primero, si de verdad lo menos importante son los salarios, es que atendamos lo que ellos consideren y que nosotros también consideramos que es muy importante, que es quitar la política de las aulas y centrarla en que haya más rigor técnico y profesional", ha insistido.

Y sobre si para negociar es condición sine qua non que se desconvoque la huelga, Pérez Llorca ha garantizado que la Generalitat se sentará este jueves a la mesa "sin ninguna condición": "Nosotros queremos dialogar. Somos el gobierno del diálogo, del entendimiento. Lo demostramos todos los días". "Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común", ha zanjado.