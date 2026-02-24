Llorca "comprende el dolor" de víctimas de la dana y dice que el PP "ha asumido su parte de responsabilidad política"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca en la presentación de la nueva convocatoria del Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) - EDUARDO MANZANA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido este martes en su "profundo respeto a las víctimas" de la dana y ha asegurado que "comprende el dolor que han sufrido", por lo que no ha querido entrar en valoraciones sobre las palabras de la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, en su comparecencia en Les Corts.

Sobre si cree que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón debe dar más explicaciones sobre dónde estaba en la mañana del día de la catástrofe, ha afirmado que "Mazón ha asumido la máxima responsabilidad política que tenía, que era dimitir como presidente de la Generalitat", y también el PP "ha asumido claramente su parte de la responsabilidad política", mientras "otras administraciones, especialmente la del Estado, no lo han querido hacer".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios este martes, después de que la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana haya cargado contra la "negligencia" de la gestión del Consell en las inundaciones del 29 de octubre de 2024. Álvarez ha aseverado que Mazón es "una mala persona y un desalmado" y ha instado a que el PP exija su acta de diputado y, si no la entrega, expulse al 'expresident'.

Preguntado por estas declaraciones de Álvarez, Pérez Llorca ha asegurado que siente "profundo respeto" por las víctimas. "Respeto lo que manifiesten, hay cosas que comparto y cosas que no comparto, pero yo creo que no debo entrar a ningún tipo de evaluación porque entiendo y comprendo el dolor que han sufrido".

Además, ha recordado que cuando tomó posesión como presidente de la Generalitat pidió perdón. "Yo creo que las administraciones, la que yo represento ahora y también la administración del Estado, no estuvieron a la altura de las circunstancias el día de la dana. Creo que mi primera obligación era pedir perdón", ha explicado, antes de añadir que su segunda obligación era nombrar un comisionado para la dana y poner en marcha meddidas como la ayuda económica a las víctimas mortales.

Sobre si cree que Carlos Mazón debería dar explicaciones de dónde estaba en la mañana de la dana, Pérez Llorca ha subrayado: "Yo creo que Carlos Mazón ha asumido la máxima responsabilidad política que tenía, que era dimitir como presidente de la Generalitat, Y yo creo que mi partido ha asumido claramente su parte de la responsabilidad política. Otras administraciones, especialmente la del Estado, no lo ha querido hacer".

Llorca ha añadido que él no hace "ninguna valoración" sobre procesos ni decisiones judiciales en curso.