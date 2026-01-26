Llorca cree que el accidente de Adamuz y la dana de Valencia son "cosas distintas" con "formas de actuar distintas"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con los presidente de las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante, a 26 de enero de 2026- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, con un balance de 45 muertos y más de un centenar de heridos, y la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, son "cosas distintas" con "formas de actuar distintas".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este lunes tras mantener en el Palau de la Generalitat sendas reuniones con los presidentes de las tres diputaciones provinciales --Vicent Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón--, al ser preguntado por si considera que el accidente de Adamuz y la dana tienen similitudes o, por el contrario, no tienen nada que ver.

"Creo que son dos cosas distintas, con formas de actuar distintas por parte de los que en este caso no estamos en la acción de gobierno. Lo que sí que está claro es que hoy puedo asegurar que no hay ninguna campaña pagada a las redes sociales por parte del PP o del PP de la Comunitat Valenciana", ha expuesto, y ha defendido que en estos momentos "no hay ningún consejero de esta Generalitat que haya puesto en un folio que es nuestra oportunidad".

Por tanto, a su juicio "nosotros sí que respetamos a las víctimas y sí que creemos que de las tragedias no hay que hacer política y no hay que polarizar". Dicho esto, desde su "humilde opinió", ha considerado que todos "tenemos que ser responsables de nuestros hechos y de nuestros dichos".

Y ha agregado: "El problema que hay en estos momentos es que el ministro que es responsable del tema ferroviario en España --Óscar Puente-- todos sabemos la cantidad de cosas que ha escrito y que ha dicho respecto a la dana y a los incendios del pasado verano".

"Yo no cambio el criterio nunca, ni a las malas ni a las buenas, el que está cambiando quizás el criterio es el ministro de Transportes", ha deslizado Llorca, por lo que ha argumentado que, "en base a lo que ha dicho hasta la fecha respecto a otras desgracias que han pasado en este país", sería "más responsable" que Puente "a lo mejor se hubiese marchado".

No obstante, ha hecho hincapié en que en estos momentos "hay una investigación en marcha", ha pedido que la misma "se resuelva cuanto antes" para que, "a partir de ahí, los responsables asuman las responsabilidades que creo que tendrán que asumir en su momento".